Es verdad, no filme de Hollywood

Los océanos están en riesgo, alerta Javier Bardem

NUEVA YORK (EFE).— Javier Bardem defendió ayer la necesidad de un pacto mundial que proteja a los océanos, el mismo día del inicio en Naciones Unidas de la tercera ronda de negociaciones para lograr ese acuerdo.

El actor español participó en la sesión como embajador de Greenpeace.

“Dicen los expertos que si para el año 2030, dentro de 11 años, los océanos no están protegidos el mínimo del 30% la situación será irreversible. Esto suena muy catastrófico y de película de Hollywood, pero es verdad”, dice el ganador del Óscar.

Desde el año pasado es embajador de Greenpeace, organización con la que acudió en enero a la Antártida, donde comprobó el deterioro que sufren las aguas por la acción humana.

“Mi presencia aquí es la de un señor que se subió a un barco de Greenpeace sin saber nada y fue testigo de la maravilla que había en el Antártico y su fragilidad. Y la pena de que encontrasen microplásticos en esas aguas tan remotas de las cosas que utilizamos”, añade.

Las negociaciones en Naciones Unidas están encaminadas a obtener un Tratado Global de los Océanos.

“La maquinaria se ha puesto en marcha para que los países hagan un tratado inexistente: una ‘constitución’ que proteja al océano, que tenga que seguirse a rajatabla por todos los países del mundo”, advierte.

Para resaltar la relevancia de los mares en la vida diaria de los humanos dice que una de cada tres inhalaciones de aire procede del agua: “Da igual que estemos en Manhattan, en Madrid o en una ciudad superpoblada. La tercera vez que inhalamos viene de los océanos, tan importante es”.

Sin embargo, “el océano es el asunto climático menos discutido en las altas instancias políticas”.

“Sin una voluntad política que rija y ponga límites el ciudadano se siente perdido. Y una de ellas está sucediendo ahora para que dentro de 11, 12, 13, 14 años… podamos seguir viviendo en un mundo azul”.

Mares

El actor dice que siempre ha intentado “hablar de cosas que consideraba importantes“.

Sin distinciones

“Es una cuestión que nos afecta a todos: no hay banderas, nacionalidades ni razas. Esto es la especie humana. Es importante que el apoyo popular, el apoyo mediático sea fuerte… para que entiendan (los gobiernos) que los estamos mirando, que no es ninguna broma, que esto es algo urgente. Ya no es algo teórico, es algo experiencial”, enfatiza.