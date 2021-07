Los OV7 no se ponen de acuerdo

Mariana Ochoa también confirma crisis en la banda

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un Whatsapp, por qué no me dieron una explicación, fueron por un abogado y no me avisaron. Yo también tengo muchas preguntas”, dice Mariana Ochoa en un vídeo en el que habla sobre la ruptura de OV7.

La cantante publicó el vídeo porque sentía que era necesario hablar de lo que está sucediendo dentro de lo que ella considera su segunda familia, motivo por el cual lo califica como un tema delicado.

“Yo no sé qué pensar. Tiempo al tiempo, traemos frustraciones, claro que todos queremos hacer la gira”.

La también actriz explicó que el contrato que firmaron para la gira, con la cual festejarían 30 años de trayectoria, tenía una vigencia de un año, y en febrero de 2021 la empresa los buscó para renovar, algunos mandaron su prórroga del contrato firmado (Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel) pero otros no (Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal).

Mariana Ochoa dejó en claro que no hay comunicación entre ellos.