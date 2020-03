MÉXICO.— Ahora que el nombre "La Mars", ha vuelto a sonar fuertemente en rede sociales por su crítica al paro nacional del 9 de marzo en todo México.

Algunos medios se han tomado la tarea de recordar los pleitos que sostuvo con un par de personas del medio del espectáculo.

"Se quería pasar de viva"

Recapitulando, "La Mars" tuvo un problema con Adela Micha, pues la periodista dio a conocer que la "enemiga del sistema retrógrada", como se dijo en su primer video polémico que la lanzó a la "fama", le quería cobrar una gran cantidad de dinero por salir en su programa.

La conductora mencionó que se quería pasar "de viva".

"Se quiso pasar de viva con nosotros, y tampoco; quería cobrar por venir a hacer sus cinco minutos de fama".

Adela relató en su programa por internet, "Saga", que "La Mars" le entregaría una cápsula sobre quién era Benito Juárez.

Sin embargo, después llamó por teléfono para decir: "Todo lo que quieran conmigo a partir de este momento, con mi representante", lo cual sorprendió a la periodista y le ordenó a su equipo borrarla del chat y no volverle a contestar.

"El manejo de redes es un trabajo"

Si bien "La Mars" no tuvo un pleito como tal con Eugenio Derbez, el nombre de ambos personajes se vio vinculado luego de un par de declaraciones de Eugenio a Adela Micha.

En una entrevista que la ahora youtuber le hizo a Derbez, él le relató que los jóvenes de ahora quieren cobrar por todo.

En dicha plática, Eugenio dijo que no podía creer que los jóvenes le quisieran cobrar por manejar sus redes.

"Oye, necesito alguien que me lleve mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas entonces quiero ver si te vas conmigo. 'Sí, claro que sí, cuánto me van a pagar'. No lo puedo creer", le relató a Adela.

Ante esto, la joven "La Mars", le respondió por medio de un video, explicándole al comediante que el manejo de redes es un trabajo.

"No es increíble. El manejo de redes es un trabajo. Se le invierte tiempo, cabeza, esfuerzo y dedicación".

Hasta el momento, esos habían sido los momentos en los que el nombre de Marcela (nombre real), había figurado luego de su polémico video.

Sin embargo, ahora, regresó con nuevo video en el que critica y muestra una postura reprochable ante el tema de los feminicidios en México.

"Una excusa para las mujeres huevonas "

Marcela Aguirre, mejor conocida como "La Mars" ha vuelto a ser tendencia, ya que a través de un video criticó el paro del 9 de marzo al mencionar que sólo es un pretexto para que las mujeres no trabajen.

"El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres 'huevonas' que no quieren salir a trabajar en México", aseguró.

Al mismo tiempo que sostuvo que los hombres son los que están más expuestos a ser asesinados y que no existe una violencia contra las mujeres.

La Mars me da mucho asco, estoy harto de la gente desinformada con acceso a internet. Lo peor de todo su videito es que va a haber gente que por ver números le va a creer, pendeja en toda la extensión de la palabra.

pic.twitter.com/WEppgordzm — Jacobo Guillén (@jacoboguillen) March 4, 2020

También podría interesarte: La Mars opina que #UnDíaSinNosotras es una excusa de "mujeres hue…"

Síguenos en Google Noticias