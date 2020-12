Los Recoditos, de luto y afectados por el Covid

Los integrantes de Banda Los Recoditos sufren en carne propia los estragos de la pandemia, luego de que varios integrantes vivieron la tragedia causada por el Covid-19 muy de cerca.

Por suerte, todos lograron vencer a la enfermedad.

"Desafortunadamente me pegó Covid. Afortunadamente me pegó muy leve. Hay algunas personas, algunos amigos míos que han partido de este mundo (a causa del virus)", dijo el vocalista Samuel Samy Sarmiento.

"Es algo muy fuerte, algo muy duro".

A pesar de haber salido victoriosos de la enfermedad, la agrupación no se salvó de la tragedia y se encuentra de luto por fallecimiento de Jerry Demara, compositor de su más reciente sencillo, "La baraja".

"No hay día que no despertemos y que veamos a alguien muy cercano o a alguien conocido que falleció. Desgraciadamente te topas con eso todos los días. Esperemos que no lo lleguemos a ver como algo normal", comentó Rafael Rafa González, otro de los integrantes de la agrupación.