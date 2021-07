"Los Rolling Stones" vuelven a rodar, relanzan gira por EE.UU. (vídeo)

NUEVA YORK, Estados Unidos, (AP).- El tiempo finalmente está de su lado.

Los Rolling Stones anunciaron este jueves 22 de julio el relanzamiento de su gira estadounidense “No Filter”, que se suspendió por la pandemia, comenzando en St. Louis el 26 de septiembre.

“Estoy muy emocionado de volver al escenario nuevamente y quiero agradecer a todos por su paciencia”, dijo el líder de la banda, Mick Jagger, en un comunicado. “¡Nos vemos pronto!”.

Keith Richards agregó: ”¡Estamos de vuelta en la carretera! ¡Los veo allí!”.

