Los romances de Eiza y Belinda se vuelven tendencia

Lamenta que las comparen

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que saliera a la luz que Belinda y Christian Nodal tienen un romance, en redes sociales han circulado memes que hacen referencia a los gustos físicos de la intérprete de “Amor a primera vista”.

Uno de ellos compara las parejas o romances de Belinda (Christian Nodal, Lupillo Rivera, Giovani Dos Santos, y Mario Domm) con los de la actriz Eiza González (Timothée Chalamet, Liam Hemsworth, Calvin Harris y Josh Duhamel).

A través de su cuenta de instagram, Eiza expresó su desacuerdo con dichas comparaciones, y lamentó que la “terrible mentalidad misógina” le otorgue valor a la mujer por su conexión a un hombre.

“Espero que en 2021 nos curemos de coronavirus pero también de la terrible mentalidad misógina. Por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor sólo está conectado a un hombre”.

Eiza enfatizó que ninguna mujer es mejor que otra, y destacó las agallas con las que día a día, este género trabaja y se levanta en la industria del entretenimiento y en muchas otras en las que ser mujer representa una desventaja.

“Mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el desprecio y ataques día a día, en esta y otras industrias, merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque tristemente solo por ser mujer tenemos desventaja”.

Sin mencionar a Belinda, la actriz pidió no ser utilizada para denigrar o minimizar a ninguna mujer, ni su vida personal, ni su carrera y mucho menos su físico.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”.

Finalmente, expresó que es inaceptable el racismo y clasismo que aún persiste en la sociedad.

“Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable”.

La sorpresa del nuevo romance de Belinda El cantante de regional mexicano Christian Nodal confirmó este miércoles su relación con la también artista de origen español Belinda con una romántica foto que hizo estallar las redes sociales de mensajes de seguidores.

Desde hace días se comentaba una posible historia de amor entre los cantantes, pues el intérprete dejó un comentario muy cariñoso a Belinda en Instagram.