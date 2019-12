Los simios llegan ahora con Disney

Retoman la saga de “The Planet Of The Apes”

LOS ÁNGELES (EFE).— Disney está trabajando en una nueva entrega de la saga “The Planet Of The Apes” (“El planeta de los simios”) junto a Wes Ball, que fue el director de “Maze Runner”, según informó ayer el medio especializado “The Hollywood Reporter”.

Se trataría de la primera película que Disney afronta sobre esta famosa saga postapocalíptica tras haber comprado este año a Fox, que era el estudio que tenía los derechos de la historia.

No se sabe prácticamente nada de este nuevo proyecto más allá de que contaría con la dirección de Ball.

Este director estadounidense tuvo un notable resultado con la trilogía formada por “Maze Runner” (2014), “Maze Runner: The Scorch Trials” (2015) y “Maze Runner: The Death Cure” (2018), tres películas que en total recaudaron en torno a 950 millones de dólares en todo el mundo.

La cinta original de “The Planet Of The Apes“, estrenada en 1968 y con Charlton Heston como estrella, planteaba un futuro sombrío en el que la Tierra había sido dominada por los simios.

Esta película dio pie a numerosas secuelas en el cine y a series de televisión.

El primer proyecto a gran escala para reflotar la saga de cara al público contemporáneo contó con la firma del director Tim Burton en “Planet of the Apes” (2001), un “remake” con Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter y Estella Warren.

Pero esta película obtuvo críticas negativas y un pobre resultado en taquilla.

Suerte opuesta tuvo la trilogía más reciente de “The Planet of the Apes”, que estaba compuesta por las cintas “Rise of the Planet of the Apes” (2011), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017).

A diferencia del fallido largometraje de Burton, que era una nueva mirada a la historia de la primera película de “The Planet of the Apes”, esta serie de tres películas exploraba las razones que llevaban al sometimiento de los seres humanos bajo el poder de los simios.

Rupert Wyatt y Matt Reeves, este último a cargo de la segunda y tercera entrega, dirigieron las cintas que recibieron aplausos de la crítica y recaudaron 1,700 millones de dólares en total.

Síguenos en Google Noticias