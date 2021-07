Los Simpson predijeron el vuelo al espacio de Richard Branson

El millonario empresario británico viajó el pasado domingo en lo que se convirtió como el primer vuelo con pasajeros al espacio.

EE.UU.— Los Simpson una vez más volvieron a predecir un hecho histórico. Ahora se trató del viaje al espacio del empresario británico Richard Branson.

A través de un publicación en Twitter, hecha por la empresa Virgin Atlantic, la cual forma parte del consorcio Virgin Group, fundada por el también actor, la encargada de compartir en un fragmento de un episodio de Los Simpson en el que se puede ver a un personaje con una apariencia muy similar a la de Branson, dentro de lo que parece ser un cohete espacial.

Con la publicación de esta ilustración en comparación con una imagen de Richard Branson, fue como la aerolínea confirmó que Los Simpson pueden "ver" el futuro.

El pasado domingo 11 de julio de 2021, Richard viajó al espacio a bordo del avión VSS Unity, el cual, se convirtió en el primer vuelo de su compañía de turismo espacial Virgin Galactic. Dicho vuelo despegó con éxito desde la base Spaceport America, ubicada en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos y se pudo seguir su transmisión en vivo.

Richard Branson viajó junto a cinco miembros de la tripulación. La nave fue elevada hasta una altitud de 15 kilómetros, posteriormente se desprendió de la nave VMS Eve y ascendió hasta las fronteras del espacio hasta llegar a los 89 kilómetros. El viaje tuvo una duración de 90 minutos.

Huge congratulations to the @VirginGalactic team and @RichardBranson on yesterday’s historic #Unity22 mission. A new space age is born 🚀