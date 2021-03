Los Simpson tendrán dos temporadas más

Pese a que muchos fans han dicho que los "nuevos" capítulos de la familia amarrilla no son de su agrada, se anunció que habrá temporada 33 y 34.

EE.UU.— Los Simpson pronto estrenarán en la TV las temporadas 33 y 34, así lo informó la cadena Fox, que también reveló que la caricatura de la familia amarilla extenderá sus nuevos episodios hasta el 2023.

