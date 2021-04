Los Simpson, ¿un programa para todos?

Con cada temporada nueva de la serie de dibujos animados se reaviva la pregunta sobre si los niños deberían conocer a la famosa familia amarilla.

MÉXICO.— Los Simpson es una comedia de dibujos animados que por muchos años ha sido parte de la programación habitual de canales de televisión abierta o pagada. Sin embargo, en Internet y/o en pláticas con los amigos es común que se reavive la polémica sobre si la serie es recomendable para los niños.

How cute are little Bart and Lisa?! 💛 pic.twitter.com/salbE9lmz6 — TheSimpsons (@TheSimpsons) March 22, 2021

Hay adultos que sin ser padres de familia e incluso sin tener contacto cercano con un menor, consideran que no es una caricatura infantil, pero también hay un gran número de personas que aseguran haber crecido viendo a la familia amarilla.

Algunos adultos que se dicen fans de la serie aseguran que desde que eran pequeños se engancharon con las aventuras y vivencias de Homero, Bart, Lisa, Marge y Maggie Simpson. Y aunque la mayoría de las veces no entendían al 100 % los “chistes” mencionados, se hicieron seguidores de la comedia. Pero entonces, ¿son una caricatura adecuada para los infantes?

Lo clásico nunca pasa de moda, y estas escenas tampoco: Hoy es tu turno de juntar ambas cosas. Cuéntanos por qué son tus favoritas y en qué temporada de Los Simpson se pueden ver utilizando el hashtag: #SimpsonChallenge. pic.twitter.com/aDIxyndWUU — STAR Channel (@STARChannelLA) August 26, 2019

La evolución de Los Simpson

Desde que términos como inclusión, racismo, feminismo, sexismo, machismo y discriminación empezaron a tomar más relevancia, muchas series, películas y programas le han dado un giro a su contenido.

Los Simpson no se han quedado atrás, pues a lo largo de sus 32 temporadas han evolucionado y modificado sus episodios para pertenecer a la “era moderna” y seguir vigentes entre el público.

Un claro ejemplo de su modernización es el apartado que tiene la serie en Disney Plus, una de las plataformas digitales que si bien está abierta a todo público, es evidente que su target son los niños.

La “transformación” reflejada en los nuevos capítulos no ha resultado tan buena, ya que los cambios afectaron la popularidad de la serie entre aquellos “puristas” que aplaudieron, en los inicios de la caricatura—que implícitamente era dirigida a un público joven-adulto—, esa forma de presentar el humor políticamente incorrecto que caracterizaba a Los Simpson y que ahora ya no es parte de su esencia.

Cuando pagas la anualidad de Disney plus para ver Los simpson y sólo están las dos ultimas temporadas. 😂 pic.twitter.com/Wzp8HI3BJ4 — Goldaline (@Dara_Moore) November 17, 2020

Una caricatura que ha evadido la “cultura de la cancelación”

Pero si algo hay que destacar, es el hecho de que Los Simpson no forman parte de la larga lista de caricaturas clásicas que han sido “canceladas” por las nuevas generaciones.

En este 2021 sobre todo, la nueva generación ha pedido en redes sociales la cancelación de personajes como Pepe Le Pew, Speedy Gonzales, Animaniacs, Johnny Bravo, Pucca y Miss Piggy de Los Muppets… por ser un ejemplo de lo que “no es correcto”, pues aseguran que estos dibujos animados sólo fomentan la misoginia, el sexismo y hasta el acoso sexual.

Por supuesto, en la ciudad de Springfield viven varios personajes que no son una figura ejemplar —partiendo de la familia principal—pero hasta el momento no han sido señalados como una serie que merezca ser “cancelada”.

Marge es una mujer de moral ejemplar. ¡Sigue su ejemplo y el de las Mujeres de Springfield HOY no te pierdas #LosSimpsonEnFOX pic.twitter.com/5GzERSfcjc — STAR Channel (@STARChannelLA) March 8, 2020

Una formula infalible

A pesar de los cambios que ha sufrido la serie de dibujos animados hay algo que a lo largo de sus temporadas no cambia: sus invitados especiales y referencias artísticas. Esto quizás sea parte de la “fórmula” que ha hecho que la serie continúe vigente.

Muchas escenas de Los Simpson son referencias de películas consideradas clásicos de Hollywood. Pero no sólo el séptimo arte ha inspirado a la caricatura, también la pintura y la música han sido elementales primordiales para la creación de sus episodios.

A lo largo de sus temporadas es posible ver referencias de películas que van desde clásicos del cine como El Padrino (1972), Psicosis (1960) o Forrest Gump (1994); hasta historias taquilleras como El Señor de los Anillos” (2001) o La Forma del Agua” (2017).

En cuanto a obras de arte vale la pena mencionar que tanto en sus episodios comunes como en sus especiales, cuadros de pintores reconocidos se convierten en parte primordial para destacar la narrativa del episodio.

Tal es el caso del especial de Noche de Brujas IV en el que se muestran obras como Autorretrato de Vicent Van Gogh, El Sueño de Salvador Dalí, El Grito de Eduard Munch, El Hijo del hombre de René Magritte o Perros jugando al póquer de Cassius Marcellus; que ayudan a generar la “atmosfera de terror” de dicho capítulo.

Sobre la música no cabe duda de que canciones como In-a-gadda-da-vida de Iron Butterfly o Sunshine lolipops an rainbows de Lesley Gore, hicieron de la serie una de las más originales.

Aunque son muchos los temas que han formado parte del soundtrack de la caricatura, algunos de los más recordados ellos son: Can't get enough of your love babe” de Barry White, Stayin’ Alive de Bee Gees o Welcome to the jungle de Guns N’ Roses, por mencionar algunas.

Incluso, Michael Jackson fue parte de Los Simpson y aunque él como tal no apareció en la serie prestó su voz para un personaje que decía ser él. Incluso "El Rey del Pop" le hizo una canción a Lisa por su cumpleaños.

Especialistas vs fanáticos ¿Qué dicen?

Blanca Ríos, psicoterapeuta de la Asociación Mexicana de Psicología Clínica y Hospitalaria, explicó en un artículo que existen edades en las que los niños buscan figuras con las cuales se logren identificar.

“Si los padres por algún motivo no les brindan una figura con la que el menor se identifique, obviamente que el niño lo busca por otro lado, y pueden llegarlo a encontrar en alguno de los personajes que observan", detalla la psicoterapeuta.

La especialista destaca que Los Simpson no es una caricatura conveniente para los menores de edad, "pero en ocasiones es inevitable que un niño la vea”. Por ello, lo recomendable es que una persona mayor acompañe y esté al pendiente del infante para que le explique lo que sucede.

Sobre el tema, Emmanuel Villanueva Hau, un gran fanático de la familia amarilla, afirma que sí permitiría que su hijo viese la serie desde edad temprana, “pues a pesar de ser una caricatura para adultos, no es tan alta en su humor negro como otras caricaturas del estilo. Si mi hijo comenzara a verla en edad temprana lo vería con él para guiarlo y aclararle algunas dudas que le pudieran surgir”.

Emmanuel también considera que la caricatura busca siempre generar un cambio positivo en los temas que aborda.

“He sido fan de los Simpsons desde que prácticamente tengo memoria. Comencé a empatizar con ellos y a quererlos cuando me di cuenta de que mi cotidianidad se parecía muchas veces a la de Springfield, como ciertas conductas de la familia se reflejaban en la mía. Y no hablo sólo de lo malo, como las travesuras de Bart o el alcoholismo de Homero, sino también de aquellas actividades que realizan en su rol de ciudadanos, como ir a misa los domingos, paseos, discusiones familiares y muchas cosas de ese estilo. Como alguna vez dijo Octavio Paz refiriéndose a Los Simpsons: “Nos resumen”. Todo queda en familia.

¿Cuál sería la edad recomendada para verlos?

En sitios de Internet recomiendan que a partir de los 12 años los niños y niñas pueden ver la caricatura, pues a esa edad se puede conversar y dilucidar lo que es una broma y lo que es un disparate. De igual modo, es importante que los padres o un adulto puedan estar cerca para resolver dudas o inquietudes sobre lo que se ve en pantalla. La vigilancia y compañía de un mayor es lo mejor.

El día mundial de Los Simpson

El 19 de abril se celebra el Día Internacional de Los Simpson, a partir de que un nutrido grupo de fanáticos impulsó una petición a través de Change.org.

Ahora cada año, esta fecha es festejada con maratones o especiales televisivos, aunque también—y gracias a la tecnología— se organizan algunas pláticas o conferencias con el equipo detrás de la serie, incluyendo a su creador, el caricaturista Matt Groening, quien sin lugar a dudas cambió el mundo de la animación hace 32 años.

¡Nuestras vidas no serían lo mismo sin nuestra familia preferida! ¡Felices 30 años de su estreno en TV, #LosSimpsonEnFOX! ¡Qué sea con una parranda al mejor estilo Homero 🍻🍩! #thesimpsons pic.twitter.com/tDIBxvV8CX — STAR Channel (@STARChannelLA) December 17, 2019

Cabe destacar que en abril también se festeja el Día del Niño, y como parte de esta celebración, colaboradores de yucata.com.mx estaremos presentando cada sábado del mes una entrega especial en la que se destaque un tema con enfoque en la niñez. Hoy sábado 3 abril, da inicio a un serie de trabajos especiales que esperamos sean del agrado del lector.