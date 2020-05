Los Simpson y otras series que hablan de un universo paralelo

MÉXICO.— Luego de que se volviera tendencia en redes sociales el descubrimiento de la NASA sobre un universo paralelo, muchos internautas señalaron de que nueva cuenta, la serie de Los Simpson se habría adelantado a este hecho.

Sin embargo, haciendo memoria, varios usuarios recalcaron que no solo en la serie de los personajes amarillos se ha visto un universo paralelo. También Rick and Morty, Futurama, The Twilight Zone e incluso Star Trek.

Aquí te mostramos sobre los capítulos de series que han dedicado un episodio a cuestionarse sobre la existencia de un mundo paralelo.

Los Simpson

En la famosa serie de la familia de Sprinfield hay dos capítulos en los que los personajes viajan a otra dimensión. El primero y quizás el más recordado es el capítulo de "Homero al Cubo".

Este capítulo pertenece a un especial de noche de brujas, titulado "La casita del horror VI" perteneciente a la séptima temporada. En dicho episodio Homero se encuentra en una dimensión tridimensional, luego de muchos intentos por regresarlo a su realidad, termina pasean por calles de una ciudad junto a humanos reales.

El segundo capítulo pertenece a las nuevas temporadas, en él se muestra un viaje a un mundo paralelo que realiza Lisa con la ayuda del Internet. La hija de Homero Simpson en una versión adulta desea estar más cerca de su hija Zia.

Star Trek

Es quizás la serie no animada que más refleja lo que sería un universo paralelo. La mayoría de los episodios de Star Trek se muestran en un universo espejo, el cual se caracteriza por mostrar a las personas más agresivas y frías.

The Twilight Zone

Es otra de las serie antiguas y con personajes reales que habló sobre la alternancia entre realidades. Sin embargo, el episodio que mejor trató el tema fue “The Parallel”.

En ese capítulo se muestra a un astronauta que viaja a un universo paralelo donde todo es similar, pero pronto se da cuenta que hay cambios perturbadores en la realidad como la conocía.

Futurama

Aunque es una serie sobre la supuesta vida en el futuro, tiene varios episodios sobre universos paralelos, como el de ‘The Farnsworth Parabox’, en donde el profesor consigue una caja con un mundo paralelo dentro; al entrar deberá enfrentarse a diversas y muy locas aventuras.

Rick and Morty

De las series actuales más populares que suele mostrar cómo es la realidad alterna. Rick and Morty basa sus aventuras en el abuelo científico que viaja junto a su joven nieto a universos paralelos.

En varios episodios es posible ver al dúo cuando encuentra a los miembros de su familia enfrentándose a polémicos problemas. Es quizás la serie más famosa de las inconfundibles animaciones de Adult Swim.- Con información de El Heraldo de México y Oxigeno FM.

