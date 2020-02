Los Spirit Awards sorprenden con su elección de ganadores

SANTA MÓNICA.— Los premios Independent Spirit Awards 2020 se celebraron esta tarde en en Santa Mónica (EE.UU.), a un día de los tan esperados Óscar 2020.

El Spirit Awards es ceremonia que premia a lo mejor del cine independiente en todo el mundo.

Sin embargo, muchos de los actores que han arrasado con los premios de eventos como SAG Awards, Globos de Oro, Bafta's, también fueron nominados.

Pero para sorpresa de muchos, el evento premio a actores, actrices, productores y directores que hasta ahora no han sido reconocidos en las anteriores galas.

Olivia Wilde, quien es mejor conocida en su faceta de actriz, fue la ganadora al premio de "Mejor Primera Película" por su dirección en “Booksmart”.

"I just want to acknowledge the people who believed in this idea and most of them are here on stage." #Booksmart director @oliviawilde shouts out to her cast and crew while accepting the award for best first feature https://t.co/PzWxhya2Bi #SpiritAwards pic.twitter.com/CR8MX8l31k