Los Teletubbies presumen que ya recibieron la vacuna contra el Covid

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, los famosos Teletubbies, anunciaron a través de redes sociales que ya están vacunados contra el Covid-19, por lo que están listos para disfrutar del verano, tras cumplir con el esquema de vacunación de dos dosis.

Así lo presentaron en varias imágenes donde aparecen mostrando sus cartillas de vacunación anticovid, de dos dosis cada uno. Los nombres de la vacuna que aparecen hacen referencia a las reales.

La publicación resultó todo un éxito en redes sociales, donde ya superan las 300 mil reacciones y se ha compartido a través de Twitter más de 100 mil veces. Aparentemente, los Teletubbies se unen así a la campaña de vacunación para animar a otros a cumplir con la inmunización contra el Covid-19.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs