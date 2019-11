Lucero habla sobre el polémico “Catálogo de Televisa”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero, la actriz y cantante mexicana, considera que la difamación y la calumnia es de lo peor que pueden hacer las personas, por ello habló sobre la existencia del supuesto catálogo de Televisa.

“De pronto aparece alguien diciendo un chisme de cuarta, lo demandaría pero no creo que tenga ni un peso partido a la mitad, para que pierdo el tiempo con un chisme de vecindad“, menciona.

¿Existe el Catálogo de atrices de Televisa?

Lucero, respecto al supuesto catálogo de actrices de Televisa, comenta que no existe. Dice que le da coraje, pero que todo ello fue una mentira que alguien inventó en un momento en que no tenía nada mejor que hacer.

“Es una leyenda urbana, yo nunca lo vi ¿quién lo vio? No existe, afortunadamente nunca estuve en un catálogo de nada ni en la necesidad, nunca me dediqué a las drogas, prostitución ni al alcohol, nunca he hecho algo que me avergüence a mí o a mis hijos, nunca pertenecí a eso, me da risa, es una nacada y una bobería”, declara.

Ella asegura que gracias a la comunicación que tiene con sus hijos, los protege de pensar que esas cosas son verdad, además agrega que siempre les cuenta las cosas y les inculca valores y principios para no difamar a los demás como lo intentan con ella.

“Mis hijos saben que no es su mamá”

“Siempre les enseñé quién es su mamá, entonces cuándo ven estas cosas como el supuesto catálogo o las fotografías de mi rostro mal editadas sobre un cuerpo desnudo ellos saben que no es cierto, saben que no es su mamá”, explica.

La intérprete de “Sólo me faltabas tú” considera que contra los chismes y las fake news, sobre todo en las épocas de redes sociales, no se puede luchar, por ello no demanda, pero no es algo que le quite sueño. “¿Me molesta? Claro que sí, pero no me la paso pensando todo el día en eso, los ardidos y amargados siempre existieron, si te ves bien te critican y si no, es que estás horrenda. Siempre hay gente que va a querer atacar lo positivo y hay que evitarlas, bloqueo las cosas negativas de mi vida, las críticas se me resbalan, me dan igual”, aclara.

La carrera de Lucero, en ascenso

Lucero lanzó su tercer álbum con banda llamado Sólo me faltabas tú donde tiene duetos con Melendi, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Los Recoditos, entre otros. “Todos vivimos de prisa, terminamos en un proyecto y ya queremos iniciar el otro, en mis 40 años de carrera no sé dónde me presentaré, quizá en Bellas Artes, aunque me digan: ‘no, no puedes cantar ahí porque no eres de ópera’. Creo que al final uno debe hacer lo que le guste sin pensar en el qué dirán”.

Los rumores del supuesto catálogo

Anteriormente, Jorge Carbajal, conductor del programa “En Shock” de Youtube, dijo que Lucero, la actriz y cantante mexicana, aparecía en el famoso “catálogo de Televisa”.

En su programa del 30 de septiembre reveló la supuesta ficha de la actriz. Asimismo, mencionó los supuestos costos de su compañía.

“El catálogo de Televisa”

Anteriormente, Kate del Castillo habló sobre ese catálogo en el documental, “El Día que Conocía al Chapo”, en el que dijo que Televisa ofrecía a sus actrices protagónicas como prostitutas para empresarios y publicistas.

Peña Nieto escogió a Angélica Rivera del “catálogo de Televisa”

La polémica se avivó cuando la periodista Sanjuana Martínez publicó en su columna que la relación entre Enrique Peña Nieto y su entonces esposa, Angélica Rivera, fue maquinada por los directivos de Televisa a través de aquel catálogo.