Lucero quiere "quitarse" arrugas y marcas en el rostro (vídeo)

Lucero se sinceró sobre si consideró someterse a un procedimiento de belleza para revertir algunas arrugas y marcas en el rostro derivadas de la edad.

Sin embargo, la actriz de 51 años aseguró que juega un papel muy importante para disuadirla de inyectarse Botox.

Tratamiento estético

Durante una charla con Angélica María y Angélica Vale que compartieron a través de su canal de YouTube, la protagonista de múltiples telenovelas confesó que tiene algunas marcas en el rostro.

Y que le gustaría desaparecer y que ha pensado seriamente en someterse a un tratamiento estético.

Lucero, siempre joven

“Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca ‘injóvenes’”, expresó Lucero.

“Yo ya estoy pensando, me preguntan mucho que si me pondría Botox y no se qué, ya que mis arrugas están tremendas, estoy pensando en sí ponerme. Hijo, es que ya tengo miedo, parezco acordeón de aquí (la frente)”.

Lucerito la aconseja

No obstante, su hija, Lucerito Mijares, quien también estuvo presente en la charla, se encargó de disuadir a su madre de inyectarse la sustancia comúnmente utilizada para el rejuvenecimiento facial.

La joven cantante está siempre pendiente de que Lucero luzca “natural” : “Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá”.

Lucero, guapa del medio

Durante toda su carrera, Lucero ha sido una de las mujeres más guapas de la industria del entretenimiento.

Y, en distintas ocasiones, habló sobre cómo cuida su alimentación para mantenerse sana.

Ejemplo de esto es una sección en su canal de YouTube con curiosidades sobre su vida, en la cual dio un acercamiento sobre cuáles son los platillos que disfruta comer y cómo balancea su dieta.