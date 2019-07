Lucha contra la violencia

Yalitza Aparicio se suma a otra campaña social

GSAN MIGUEL DE ALLENDE (Notimex).— “Cuando me llegó la invitación para unirme a esta campaña, me emocionó mucho porque es algo muy importante para todos”, dijo la actriz Yalitza Aparicio durante la presentación de la campaña #EnGuanajuato Cero Violencia Contra la Mujer, que ayer por la mañana encabezó en San Miguel de Allende, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

“Si empezamos por nosotras, el cambio será grande. Sí, necesitamos cambiar muchas cosas. Tenemos derechos y necesitamos ejercerlos. Necesitamos amarnos a nosotras. La violencia contra las niñas y las mujeres es una de las violaciones contra los derechos humanos más graves que existen”, subrayó la actriz que interpretó a Cleo en el largometraje “Roma”, de Alfonso Cuarón.

“El Festival de Cine de Guanajuato, como institución cultural, lleva 12 años sumando esfuerzos contra la violencia contra más mujeres. Este año suma la campaña Cero violencia contra las mujeres”, detalló.

“Los invito a que, como sociedad, no generalicemos expresiones que suenen (perdón por la palabra) machistas, y que nos unamos para apoyar a nuestras hermanas, madres y amigas, porque todas merecemos respeto”, agregó la actriz.

Por su parte, Sarah Hoch, directora del GIFF, afirmó que “el tema de la violencia contra la mujer siempre me ha importado mucho. Con Yalitza ya nos dimos cuenta, es la voz del mundo. Agradezco que estés con nosotros, levantando tu voz por la no violencia”.

“Necesitamos más que portar una pulsera; trabajando con la Secretaría de Salud buscamos crear una experiencia segura para las mujeres. Queríamos crear un espacio dentro del festival de cine donde, sí habías tenido algún trato violento, que tuvieras un espacio: ir con un psicólogo, saber los pasos de una denuncia”, agregó.

“Solamente nosotros, y no solo las mujeres, también los hombres, sabemos lo valiosos que somos”, respondió Aparicio al público al final de la sesión.

“Sí me tocó sufrir violencia. Todavía hay muchos lugares en el país donde se nos dice que por ser mujeres no podemos hablar. Pero tuve la fortuna de que mis papás siempre me decían que el hecho de ser mujer no me determinaba a quedarme en una casa, que mis decisiones eran mías”, respondió la actriz a la pregunta de si había sufrido violencia.

Ante la pregunta de Notimex sobre si considera necesario iniciar una campaña contra la violencia contra las trabajadoras domésticas, específicamente, la actriz originaria de Oaxaca, respondió que sí debería ser algo que ellas deberían organizar, pero “que no se trata sólo de determinados grupos, sino de trabajar por todas y todos”.

Módulo de atención

La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato se dedica a proporcionar especialistas para atender casos de violencia contra las mujeres en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. En este Festival montaron un módulo de asesoría psicológica en el Centro Cultural El Nigromante.

Mensaje de Yalitza

“Nunca he olvido quién soy, qué es lo que quería, y eso es lo que estoy haciendo hoy. Aun ahora no tengo filtros para decir lo que quiero y lo que pienso”.