Lucía Méndez presume haber tenido encuentro con Quetzalcóatl (vídeo)

La cantante aseguró que tiene documentado el momento en el que ella y el dios prehispánico hablaron.

CIUDAD DE MÉXICO.— Lucía Méndez además de ser una reconocida actriz y cantante también es una de las mujeres del medio del espectáculo especialista en hacer polémicas declaraciones. Esta vez la cantante sorprendió al dar a conocer que tuvo un encuentro especial.

Pese a que muchos pensaron en que posiblemente visitó a Luis Miguel tras su operación, la realidad es que Lucía tuvo un encuentro con alguien más importante, nada más y nada menos que un dios prehispánico. Ella misma contó que habló con Quetzalcóatl.

En una entrevista con el matutino "Hoy", Lucía Méndez reveló que contactó al dios Quetzalcóatl, pues necesitaba pedirle permiso para emprender un nuevo proyecto. La cantante indicó que para poder tener el encuentro con el dios de la cultura mesoamericana tuvo que ir acompañada de un historiador.

La actriz detalló que el encuentro se dio en medio de las montañas que se encuentran muy cerca del volcán Popocatépetl. Ahí Lucía pudo hablar con él e incluso mirar a los ojos al dios de los vientos y la lluvia.

"Me paro en medio y le digo: 'Quetzalcóatl, por favor, por favor, dame permiso de sacar esto. Ustedes no me van a creer, está documentado, se paró enfrente un águila, estuvo 16 segundos viéndome. Elevó el vuelo y se fue'", explicó la actriz.