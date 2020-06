Lucía Méndez sugiere tomar cloro contra para evitar el Covid-19

La actriz aseguró que es una solución efectiva, pues conoce el caso de un actor que se curó con este producto

MÉXICO.— La actriz Lucía Méndez desató la crítica luego de recomendar la ingesta de una peligrosa sustancia para supuestamente curar y prevenir las infecciones por coronavirus.

En entrevista, la también cantante aseguró que este "remedio" es efectivo pues ella se enteró de que el actor Omar Landa se curó con dicha "fórmula".

En entrevista en el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, la exintérprete del tema “Ya la pagarás” reveló que el actor Omar Landa padeció Covid-19, pero que presuntamente se curó al ingerir dosis de “dióxido de cloro”.

Además mencionó que con ese producto se curó la enfermedad en tan solo cuatro días.

La protagonista de “El Extraño retorno de Diana Salazar” aseguró que hay una campaña de “desprestigio” contra dicha sustancia, pero que esto no debería seguir, ya que es efectiva.

En cuatro días se curó de la Covid-19 (…) Este dióxido de cloro lo están desprestigiando, ¿por qué? No sé. Yo creo que son muchos intereses creados en todo el mundo”, afirmó la cantante.

Incluso agregó que ella lo ingiere desde hace tres semanas como supuesta medida de prevención.

Es un desinfectante el cual no es tan fuerte como el cloro, pero la sustancia equivale a estar tomando un blanqueador, según la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Cabe resaltar que la sustancia tiene usos de tipo industrial, por lo cual no están diseñados para que sean ingeridos. Es por ello que las personas que lo han ingerido sufrieron náuseas, vómito, diarrea y síntomas de deshidratación severa.

⚠️ Miracle Mineral Solution (MMS) does not cure #COVID19 and has not been approved by the FDA for any use. The solution, when mixed, develops into a dangerous bleach which has caused serious and potentially life-threatening side effects. Learn more: https://t.co/z8jU8OHTbD. pic.twitter.com/bBfG0cYJpB