Lucía Méndez tiene su tarjeta del INAPAM y la presume sin pudor

MÉXICO.— A unos días de cumplir 65 años, Lucía Méndez confirmó ante las cámaras del programa "Hoy" que ya cuenta con su tarjeta del INAPAM, la cual otorga descuentos a personas de la tercera edad.

La actriz, quien presentó el relanzamiento de la telenovela "El extraño retorno de Diana Salazar", dijo que se siente cómoda con su edad.

"Ay claro, ya la tengo. Estamos en la tercera edad y estoy muy feliz de que me descuenten", comentó la actriz y cantante ante los medios.

También se mostró convencida acerca de lo que próximamente podría hacer en su carrera, pues afirmó que ella no puede aceptar papeles que no sean de protagonista.

"Yo no puedo hacer un proyecto en el que yo no sea protagónica. No es que sea 'la diva Lucía Méndez', es que tengo una trayectoria".