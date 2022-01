Lucila Mariscal confesó haber trabajado para algunos narcotraficantes, quienes le pagaban un cuantioso sueldo.

CIUDAD DE MÉXICO.— Lucila Mariscal, es otra de las famosas actrices y comediantes que ha trabajado para algunos narcotraficantes.

Si bien varios famosos ha tratado de deslindarse y negar los rumores sobre su trato con los capos, Lucila ha preferido revelar su experiencia e incluso confesar el cuantioso sueldo que los narcos le llegaron a pagar por un show.

Lucila Mariscal revela el cuantioso sueldo que le pagaban los narcotraficantes

La famosa comediante en entrevista con Agencia México afirmó que si trabajo con algunos narcos, pero a diferencia de lo que se ha dicho recientemente ella no entabló una amistad con ellos, simplemente se limitó a dar su show, recibir su pago y retirarse.

"Uno no va a hacer amistad con las personas ni mucho menos, uno va a trabajar, lo solicitan, le pagan lo que uno dice, pues ¡a toda madr*!, ¡ojalá que salieran de esos diario!", comentó la también actriz de telenovelas.

La comediante reconocida por su personaje de "Lencha" señaló que ha trabajado para narcos que demuestran tener mucho dinero, pero muy mal gusto. Lucila recordó la vez que fue contrata para unos XV años en los que se quedó sorprendida por lo ostentoso que lucía el lugar.

"(Los narcos) Tienen familia, como todos nosotros. ¡Qué era una casa!… ¡Era un Partenón eso!, con pilares de mármol, ¡una cosa increíble!, en Estados Unidos, entrabas y todo carísimo, de mal gusto, pero todo lleno de cosas carísimas...", detalló la actriz y comediante.

En cuanto al cuantioso pago que recibía, Lucila Mariscal confesó que ganaba una millonada con los traficantes de cocaína.

"Desde 80 mil, en 90 mil, llegué a ganar 100 mil, con los señores estos que trabajan el polvo blanco, o sea, llegué a ganar mucho dinero, la verdad, pero se me fue, millones y millones, y se me fue todo el dinero", detalló Lucila, quien no especificó si los millones qued dijo recibir eran en pesos o dólares, sin embargo, hay la sospecha de que hayan sido dólares, ya que mencionó un viaje a EE.UU.

