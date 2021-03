Luego de 16 años, Omar Chaparro se disculpa con Anahí por una broma

Omar Chaparro demostró que nunca es tarde para pedir disculpas es por ello que pese a haber pasado más de 10 años le pidió perdón a Anahí.

MÉXICO.— Hace unos días, circuló un vídeo en el que seguidores de Anahí hicieron un recuento de su andar cuando trabajaba en Televisa, empresa en la que vivió bullying por parte de algunos compañeros y conductores, debido a sus problemas alimenticios.

En la grabación se rescatan algunos momentos en los que la recordada 'Mía Colucci' tuvo que soportar las bromas y señalamientos como el que alguna vez hizo Omar Chaparro sobre la anorexia que padeció la actriz.

Ay ... 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV

Sin embargo, el comediante no dejó pasar la oportunidad para disculparse con Anahí y mencionar que pese a los malos ratos que él y varios le hicieron pasar, ella se había convertido en una gran mujer.

Omar Chaparro utilizó sus redes sociales para ofrecerle una disculpa a Anahí por las bromas que pudieron lastimarla hace 16 años, cuando él conducía el programa "No manches".

El también actor lamentó sus comentarios y bromas de entonces, y confesó que le daba gusto ver en la mujer que se ha convertido.

Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando.

Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande.