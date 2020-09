Luego de 6 años Aleks Syntek lanzará nuevo álbum: "Anatomía del amor"

El cantautor yucateco Aleks Syntek anunció que después de seis años de no lanzar música inédita suya próximamente presentará su nuevo álbum al que llamará “Anatomía del amor”.

El álbum contará con 10 canciones, la mitad de ellas compuestas durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, de modo que con música pop incluirá mensajes y temas de reflexión.

“Mis fans y seguidores más cercanos están ya muy necesitados de escuchar algo nuevo en mi carrera y por fin vamos a poderles complacer”, comentó el artista en exclusiva con el Diario.

Reflexiones por la cuarentena

En breve charla, señaló que “es un disco que más o menos la mitad del álbum lo compuse en cuarentena, entonces hay muchas canciones que hablan de reflexiones muy importantes de lo que está sucediendo”.

“A mí no me gusta ser banal en mis letras, a veces soy divertido sí, lo sé, pero en este disco traté de ir más hacia la reflexión, más hacia lo profundo”, añadió.

Como "una probadita" de lo que se podrá escuchar en el nuevo disco Aleks Sntek explicó que "hay canciones como los sueños del mundo, la sinfonía de la creación, el niño del silencio, la extinción de las especies, que va a ser el primer sencillo promocional”.

Según explicó, solo con los títulos se darán cuenta de que habla mucho de lo que está sucediendo en este momento.

"Es importante abordarlo, aunque mucha gente me ve algo como frívolo siempre trataré de imprimirle una buena sección de trascendencia en el contenido a mí música”.

Niega que sea suya una residencia

Ya en confianza, el cantautor yucateco, entre carcajadas, negó que sea suya una residencia ubicada a la vera de la carretera entre Mérida y Progreso.

Afirmó que es un mito que sea suya, “lo he desmentido y he dicho a quienes me preguntan, les niego que sea mía. Sí tengo propiedad, pero no en ese lugar”.

Sin dejar de sonreír comentó que le parece algo simpático, incluso cuando ha pasado frente a ella con algunos amigos en broma les dice que un día de estos se va a bajar para ir a reclamarla.