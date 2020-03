Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan, muere en un ataque en CDMX

El actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan en Dragon Ball Z, fue asesinado anoche en un ataque a balazos que al parecer ocurrió en la colonia Portales de Ciudad de México.

En redes sociales se difundió que el actor, de 55 años, fue ultimado con su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado, pero no se dan más detalles.



Sin embargo, algunos usuarios señalan que fue víctima de fuego cruzado en un tiroteo.



De inmediato amigos y otros actores lamentaron el hecho y dieron el pésame a la familia.



Además de Gohan, Luis Alfonso Mendoza dio voz a Bugs Bunny, en Looney Tunes; Sheldon Cooper, en The Big Bang Theory; Joey, en Friends; Daniel San, en Karate Kid, y Carlton Banks, el primo de Will Smith en El Príncipe de Bel Air.



Aquí algunos de los mensajes que se difundieron en las redes por el asesinato:

Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes, y después de eso, los derrotare pase lo que pase!!



-Luis Alfonso Mendoza



En serio que este país no da para más #AdiosGohan #DragonBallZ pic.twitter.com/dUSy7HGPfa