''Luis Miguel, la serie": cinco hechos que fueron reales en el final de Netflix

"Luis Miguel, la serie" sorprendió en su temporada final con varias revelaciones en la vida del cantante, quizá muy poco conocidas para los fanáticos. Estos son cinco hechos reales con los que Netflix puso fin a la producción de "El Sol".

Quizá nadie pone en duda que Luis Miguel es un cantante de talla internacional, pero debido al peso de la fama, el cantante ha enfrentado varios problemas durante su carrera, especialmente por problemas con sus representantes.

Tras la muerte de Hugo López, a quien Luismi veía como un padre, cómplice y amigo; el intérprete de "Cuando calienta el sol" continúo Alex McCluskey, quien trabajara de cerca con López. ¿Por qué la relación de Luis Miguel y McCluskey terminó en una demanda?

De acuerdo con el libro que inspira la serie "Oro de Rey", citado por Quien; Alex se dijo víctima de las luchas internas en el entorno de Luis Miguel por hacerse con el poder de su representación, que lo llevó a ser acusado injustamente de ser responsable de unas cuentas que no cuadraban.

Esto hizo que la relación se debilitara y finalmente "El Sol" terminó por despedirlo, por lo cual la empresa de McCluskey perdió varios contratos y dinero.

Años más tarde, en 1996 cuando fue lanzado el disco "Nada es igual", el compositor Francis Smith -representado por McCluskey-, demandó al músico Kiko Cibrián acusándolo de que "Mañana volverás" (de Smith) era casi idéntica a "Nada es igual" (de Cibrián). Finalmente el proceso concluyó en el 2000 a favor de Luis Miguel, quien realmente solo fungió como testigo.

"Luis Miguel no está involucrado en la causa por el delito de plagio, sino que debe declarar como testigo. Smith demandó al autor de la música, pero no a Luis Miguel, que simplemente grabó el tema", declararon en ese entonces los representantes de Warner Music, que cita México AS.