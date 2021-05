Luis Miguel confirma amorío con Alejandra Guzmán de modo particular

¿Qué más pasó en el 4 capítulo?

MÉXICO.— Con el estreno del tercer capítulo se revivió el rumor de que Luis Miguel y Alejandra Guzmán habrían mantenido en secreto una relación. Sin embargo, es el mismo "Luis Mi", quien confirma la sospecha que por años muchos habíamos tenido.

Fue a través del cuarto capítulo de "Luis Miguel, la serie" en el que de forma muy "discreta", "El Sol" dejó entrever que sí tuvo un romance con la cantante, al mismo tiempo que frecuentaba a Stephanie Salas, sobrina de Alejandra y mamá de Michelle, hija de "Micky".

(Michelle Salas nació en 1989.)



En 1991 Alejandra Guzmán Pinal presenta a Luis Miguel Gallego Basteri en la primera entrega de "Premios Eres".



La Guzmán dijo: "Desde mi abuela, hasta mi sobrina, todas andan queriendo con él"



¿Lo dijo de broma o ya sabía? pic.twitter.com/d6w1DBKJvC — Fernando Martínez 🛬🛫🛬🛫🛬🛫 (@abogadodemaria) June 1, 2020

Así fue cómo Luis Miguel reveló haber estado con 'La Guzmán'

En el nuevo episodio se muestra que Luis Miguel se estaba preparando para grabando el videoclip del sencillo "Ayer". Sin embargo, Sophie (mamá de "Michelle" y personaje basado en Stephanie Salas) le pide a "Micky" que por dos días cuide de su hija. El cantante acepta y se lleva a la niña a su casa.

En la casa de "Luis Mi" y mientras plática con "Michelle", la niña le dice lo que su tía (Alejandra Guzmán) piensa de la música que canta.

"Dice mi tía Alejandra que toda tu música suena igual”, le cuenta la pequeña a Luis Miguel, quien reacciona ante dicho comentario diciendo: "¿Ah, sí? Pues dile a tu tía Alejandra que la otra noche le…”, expresa "Micky" sin termina la declaración.

Este pequeño, pero revelador diálogo confirma que Luis Miguel y Alejandra sí fueron algo más que conocidos.

La Guzmán empezaba su carrera, se iba a presentar cantando “Bye Mamá” en ¿adivinen dónde?, los Premios TVyNovelas. Llegó al ensayo y lo primero que preguntó fue ¿Dónde está Luis Miguel? y se le trepó de caballito a abrazarlo por la espalda. Dicen que a él también le encantaba. pic.twitter.com/3YiOTpFv77 — Luisa Oceguera aka La Morra esa de los Hilos (@esadeloshilos) May 14, 2018

También podría interesarte: Alejandra Guzmán y Luis Miguel mantuvieron una relación secreta

Un Luis Miguel más paternal

De ese modo es como podría resumirse el cuarto capítulo, en el que se mostró a un Luis Miguel que lee cuentos a su hija Michelle Salas y que incluso es capaz de dejar la grabación de un importante vídeo para ir por un helado con su hija.

El episodio arrancó con la preparación para el lanzamiento del álbum "Aries" de 1993 (el primero que produjo él solo y el más caro hasta ese momento), por lo que "El Sol" está listo para grabar el videoclip del sencillo "Ayer".

Sin embargo, las cosas se complicaron para el intérprete de "Suave" porque los dos días que tenía que grabar el vídeo tuvo que cuidar a su hija Michelle. Esto como un favor que le pidió Sophie (personaje basado en Stephanie Salas), quien quería asistir a una fiesta y siguiendo el consejo de Alejandra Guzmán de dejar a su hija con Luis Miguel.

El personaje de Alejandra Guzmán vuelve a destacar en un episodio de la serie (captura de pantalla)

En el capítulo se muestra como el cantante se exaspera en varias ocasiones por no saber qué hacer con la pequeña, por lo que al final decide llevarla a la grabación del vídeo.

La bioserie de "El Sol" también muestra a Luis Miguel leyéndole un libro a la pequeña Michelle para que se quede dormida. El libro era "Pinocho" y comparte que su mamá se lo leía cuando era niño.

En el siguiente día de grabación, Michelle vuelve a acompañar a "Micky", pero la niña se pierde en la locación. Tras este percance, Luis Miguel reprende a la niña y la pide quedarse quieta. La niña asustada se limita a aceptar las órdenes de su padre.

Para sorpresa de los televidentes, "Luis Mi" detiene todo y decide irse a pasar el día con Michelle, demostrando que le interesa salvar la relación con su hija.

Cuando Sophie va por la niña, le reclama a Luis Miguel todo lo que pasó, pero el cantante y la niña convencen a la mujer de que puedan volver a verse, ella capta y le indica un día y hora.

Luis Miguel quiere estar con su hija

En otra escena, en la que se habla de la ruptura que Luis Miguel tuvo con su hija, se muestra como intenta acercarse a ella nuevamente. Ella se encuentra dolida, por lo que le reclama.

"¿Por qué no me viste por 11 años? ¿Sabes todo el tiempo que yo pasé pensando que esto era culpa mía? ¿Qué, hice algo o dije algo? Porque cuando te abandonan es por algo", comenta Michelle

Luismi le cuenta que compró un viñedo. "Compré el viñedo porque no puedo cantar. ¿Te acuerdas que te dije del accidente? No, bueno, no te dije, pero los doctores dicen que tal vez nunca pueda volver a cantar como antes", explica "El Sol".

Posteriormente, logra convencerla de quedarse con él y ya para los últimos minutos del capítulo la vemos platicando con Mauricio Ambrosi, dando pistas de que algo está empezando a surgir entre ellos.

También podría interesarte: El vino de Luis Miguel ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

Datos curiosos:

Se reveló que a Luis Miguel le gustaba tener un espejo siempre con él para verse. Mientras graban el vídeo musical de "Ayer", la producción le lleva un espejo de cuerpo completo.

La canción "Ayer" tiene tres versiones y todas han sido consideradas como lo más peor de Luis Miguel, incluyendo la canción.