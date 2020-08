Luis Miguel rompe relación con Luisito Rey con el disco "20 años"

"Juventud, divino tesoro" reza un dicho que para muchos suena nostálgico; ni Luis Miguel se salva del paso del tiempo (cumplió 50 años en abril pasado ). Para quienes siguen muy de cerca su carrera y lo acompañan en sus calendarios, hay un disco muy significativo en la trayectoria del cantante: "20 años".

La contraportada del disco "20 años", que Luis Miguel lanzó en 1990

Este material cumplió 30 años de salir al mercado, es una producción de Juan Carlos Calderon, la tercera con el cantante, luego del álbum "Un hombre busca a una mujer", del cual se desprendieron varios sencillos que ocuparon los primeros lugares de popularidad en México y muchos países, incluyendo de Europa.

El primer sencillo

Pero "Un hombre busca a una mujer" merece una mención aparte, ahora, lo que ocupa estas líneas es "20 años". ¿Qué significado tiene para el cantante?, mucho, según reveló en diferentes entrevistas y confirmó en la bioserie que produjo Netflix, resucitando la carrera de "Micky" luego de un peligroso bache, e incluso, sumando nuevas generaciones a su música.

Una ruptura definitiva

Este disco representa la ruptura definitiva entre Luis Miguel y su padre Luisito Rey. La prensa de esa época (iniciaban los noventa) dejaron entrever un conflicto más allá de lo laboral, y efectivamente, así fue, la relación sanguínea quedó fracturada para siempre.

Luis Miguel toma las riendas de su carrera, negocios, imagen y elige los temas que realmente quería cantar. Sin la sombra de su polémico padre, "20 años" fue lanzado por todo lo alto vendiendo miles de copias en el mundo.

A 30 años de su estreno, los seguidores del cantante aún se emocionan escuchando "Tengo todo excepto a ti", "Entrégate", "Oro de ley", "Amante del amor", "Más allá del todo"; en fin, los diez cortes del álbum (hoy en presentaciones en vinilo, compacto, plataformas musicales, y no faltará algún casete) son historias de amor o de un romance fallido.

El arte de "20 años"

La presentación en casette, vinil y compacto del disco "20 años" ❮ ❯

Hay un tema que en los conciertos del "Sol" no puede faltar: "Será que no me amas (Black in on the Boogie)", de 1978, su autor es Michael Jackson "El Rey del Pop", y fue adaptada por Juan Carlos Calderón. "Micky" la hizo tan suya que le creó su propia coreografía al rimo de "no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia...".

Son innumerables los premios que ha recibido este material en ventas y para el mismo cantante, entre ellos, el Billboard y una postulación al Grammy estadounidense, aunque el mejor reconocimiento, es permanecer en la memoria colectiva de sus millones de fans.

"Un deleite para cantar"

Alrededor del mundo hay admiradores de Luis Miguel y cantantes profesionales que consideran el disco "20 años" de las producciones musicales mejor realizadas en la historia de la balada.

El cantante yucateco Eduardo Vázquez nos comparte su opinión personal y profesional sobre este material, uno de sus favoritos. Con este disco queda demostrado que lo comercial puede ir de la mano de la calidad y el buen gusto, asegura "Lalo", quien recuerda que eran tiempos en los que un solo compositor se encargaba del álbum de un artista.

Eduardo Vázquez lleva una trayectoria de muchos años en la música, en sus conciertos interpreta canciones de Luis Miguel; del disco "20 años" las ha incluido casi todas, porque asegura que es un deleite para un artista.

Juan Carlos Calderón, opina "Lalo" Vázquez, marcó una de las etapas más importantes en la carrera de Luis Miguel, en él encontró la réplica perfecta para su inspiraciones, y hasta el día de hoy estos 10 sencillos son los preferidos de millones de fans.

Un disco bien hecho

"Para mí es un disco bien hecho, desde la selección de canciones, arreglos, producción, voz, es de esos (discos) que complementan al artista, músicos y público. Este álbum para mí es histórico, le tengo un cariño especial porque "Amante del amor" marcó mis inicios profesionales ".

La sombra de Marcela

La separación padre e hijo fue un suceso muy doloroso para el artista, quien ya empezaba la búsqueda de su madre (Marcela) y fue el principal motivo del conflicto familiar.

Han pasado treinta años desde que el disco "20 años" vio la luz, y desde entonces la vida ha llevado al cantante por diferentes momentos, incluso, ha visto la cara opuesta del éxito que casi le cuesta su carrera. "El Sol" ha demostrado que su música sigue brillando con mucha fuerza.