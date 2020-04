Luis Miguel, un ídolo en Spotify

El artista cumple 50 años con más fans “millennials”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luis Miguel celebró ayer su cumpleaños 50 y, en plena madurez, arrasa en la era digital.

¿Quiénes lo escuchan? Los “millennials” y eligen temas como “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Culpable o no (Miénteme como siempre)” y “Hasta que me olvides”, esas no faltan en sus listas de reproducción.

De acuerdo con Spotify, son las personas de 23 y 34 años de edad los que suman el 46% de reproducciones del cantante, mientras que los oyentes de más de 45 años representan el 37%. “Luismi” cuenta con alrededor de 30 discos, con los cuales ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y ahora se posiciona como uno de los artistas con más fans en plataformas digitales.

