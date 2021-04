Luis Miguel y Aracely Arámbula, una historia de amor sin final feliz

Aunque en días pasados trascendió la demanda que Aracely Arámbula presentó contra Luis Miguel, por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel; frente a las cámaras de “Ventaneando”, la actriz asegura que el idilio que mantuvo con el cantante fue “tan hermoso”, que no le gustaría que llegara a la pantalla chica convertida en ficción.

Y es que si algo ha dejado claro la recién estrenada segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” es que la producción solo tiene como base la realidad, y en realidad cuenta una versión muy “personal” del intérprete de “La incondicional”.

Al menos así lo han dado a conocer varios de los personajes retratados en la historia de “El Sol”, como Michelle Salas y Paty Manterola, entre otros. Quizá por ello, Aracely Arámbula espera que “la serie termine antes de mi historia”.

“Me gustaría que lo contarán (la historia) tal cuál es, o sea, yo creo que me correspondería, a mí y a él. Cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas, no sé quién la va a hacer, bueno los escritores y la casa productora, pero espero que lo hagan muy lindo, porque fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen”, contó la actriz a ‘’Ventaneando’’.