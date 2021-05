Luis Miguel y la canción que le dedicó Mariah Carey

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Después de que te vayas, ¿volverás a amarme?”, fueron las palabras que Mariah Carey le dedicó a Luis Miguel en una canción llamada “After Tonight”, cuando ambos cantantes vivieron un tórrido romance que terminó con un mar de lágrimas y crisis nerviosas para la artista estadounidense.

“Después de esta noche, ¿te acordarás que tiernamente me buscaste y me acercaste? Después que te vayas, ¿regresarás para amarme, después que esta noche comience a desaparecer?”.

Quizás sea la estrofa que más se repitió a sí misma tras haber terminado con “El Sol” en 2001, una relación que los fans de ambos consideraban tan fuerte como para que ambas estrellas de la música llegaran al altar.

La fascinación por ver a dos ídolos enloqueció a muchos que buscaban captar a la pareja y seguir de cerca su romance. En “The Meaning Of Mariah Carey”, la reciente autobiografía de la intérprete de “Always Be My Baby”, no olvidó dedicarle un apartado a Luis Miguel, en la que detalla aquellos días como unos de los más increíbles de su vida personal.

En su publicación lo describió como un hombre excepcional, y es que cuenta que no reparaba en los detalles y en su espontaneidad para sorprenderla.

Se filtra audio

Fue a finales del año pasado cuando se filtró un audio en donde ambos coqueteaban en una conversación, algo que emocionó a muchos de sus seguidores que recuerdan aquel romance.

En el audio se escucha a Luis Miguel decirle a Mariah: “¡Bye, adiós!”, lo que hace que la cantante le pida que le diga más frases en español: “Tú puedes decir más que eso en español”.

Ante la insistencia, Luis Miguel le dice: “ok, está bien, tengan una bonita noche todos, un beso cariñoso, cuídense, bye”, lo que emociona mucho a Mariah Carey: “Eso es tierno, me encanta cuando él habla español”.

Lamentablemente la famosa, así como muchas de las parejas del ídolo latinoamericano, no tuvo un final feliz en su cuento de hadas.

Después de su separación, tuvo que recurrir con un profesional para que la ayudara a salir de la depresión que le causó su ruptura.

“After Tonight” quedará en el recuerdo de muchos como un símbolo de amor entre ellos.

Mariah Carey y Luis Miguel grabaron juntos una versión de “After Tonight”, la cual nunca salió a la luz pública porque no habría convencido a Luis Miguel como quedó. Este tema está incluido en el disco “Rainbow” de 1999, pero no cuenta con la voz del cantante. Laura Branigan, Sheena Easton y Rocío Banquells son de las pocas artistas con las que “El Sol” ha cantado.

Quien fuera el gran amor de Luis Miguel podría ser interpretado en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” por la británica Jade Ewen, conocida por haber formado parte del grupo Sugarbabes, de Reino Unido.