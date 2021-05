Rumores indican que "El Sol" habría intentado conquistar a Verónica Castro con una costosa joya.

MÉXICO.— Tal parece que Luis Miguel no solo habría basado su enemistad con Cristian Castro por el éxito musical que el "Gallito Feliz" tuvo tras el lanzamiento de "No podrás". Recientes rumores indican que además de Daisy Fuentes, "Micky" habría intentado conquistar a Verónica Castro.

Algunos medios internacionales han señalado que Luis Miguel también habría tenido un romance con Verónica Castro y que esa sería la verdadera razón por la que Cristian y él no se llevan. En "venganza" Cristian le habría “bajado” a Daisy Fuentes.

La exesposa de Cristian Castro "revela un gran secreto"

Gabriela Bo, quien fuera ex esposa de Cristian Castro, contó a un programa llamado “El Nueve Argentina” que Cristian Castro le contó que entre su madre y Luis Miguel hubo una historia.

“Sé que pasó algo con Luis Miguel, pasó algo entre ellos dos (Verónica Castro y El Sol) y él (Cristian Castro) como venganza sale con Daisy Fuentes y Sofía Vergara y con todas las que pudo [...] Me contó algo en la intimidad, una situación con un amigo, algo pasó con la madre pero no sé qué fue y no sé si fue él (Luis Miguel)”, detalló Gabriel en una entrevista que ofreció en 2018.

Amigo íntimo de Vero Castro "confirma" el rumor

Mitzy, reconocido diseñador de modas e íntimo amigo de celebridades como Verónica Castro reveló en exclusiva al programa "Suelta la Sopa" que "Luis Mi" intentó conquistar a Verónica Castro obsequiándole un costoso anillo.

“Luis Miguel era un enamorado y le llevó de regalo un anillo ¡Uyyy! yo no sé de qué precio, pero sí era un anillo que era un buen regalo", explicó el diseñador.

Mitzy también comentó que Vero lo rechazó en repetidas ocasiones y le devolvió los regalos a Luis Miguel. Además la conductora siempre tuvo presente que es 17 años mayor que él. Vero le decía: oye, ¿pero cómo? Yo puedo ser tu mamá'”, detalló el diseñador de las estrellas.

