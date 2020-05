Luisito Comunica critica canción de Camilo y él envía indirecta

MÉXICO.- Los cantantes Camilo y Evaluna han estado en el ojo público durante varios meses y recientemente la pareja de recién casados colaboró para lanzar el tema “Favorito”, el cual forma parte del álbum de Camilo, “Por primera vez”.

La romántica canción fue bien recibida entre los seguidores, pero Luisito Comunica puso a pensar a los internautas sobre el verdadero significado.

La reacción de Luisito Comunica a “Favorito”

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica tengo cosas mejores y me estoy conformando. El brother le dice a la chica literal he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súper modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo", comentó.

Camilo responde a Luisito Comunica

Por su parte, Camilo compartió un vídeo que bien podría ser una indirecta al youtuber mexicano.

“Que no importa que tanto ustedes señalen la Luna hay gente que les va a mirar el dedo y eso está, no hay que tomárselo personal", expresó.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner forman una pareja de recién casados que desde hace tiempo ha sobresalido por su amor en redes sociales e incluso tenían un canal de Youtube. Ahora, son estas redes las que los han vuelto blanco de críticas, pues aunque al principio más de uno envidiaba su relación, ahora aseguran que se han vuelto demasiado cursis y hay memes de ellos por todo internet.

¿Quiénes son?

Camilo es el famoso cantante de éxitos como “Tutú” y Evaluna también es conocida en el medio como actriz, cantante e hija de Ricardo Montaner.

Antes de su boda, la pareja ya se había convertido en una de las favoritas dentro de la escena musical y las redes sociales.

¿Cuál es la historia que volvió populares a Camilo y Eva Luna?

En 2014, la pareja se conoció para un anuncio comercial, pero en ese momento ambos tenían pareja y no sucedió nada más.

Una pregunta en Twitter

En 2015 ambos estaban solteros y entonces Evaluna le escribió un mensaje en Twitter a Camilo y, después de platicar, intercambiaron sus números. . El mensaje terminó en múltiples conversaciones que acortarían la distancia entre ambos (Evaluna en Miami y Camilo en Bogotá), y que terminarían en una invitación para ir al cine.

Evaluna apoyó a Camilo incluso cuando su papá se enfermó y meses más tarde se hizo oficial la relación. Camilo le dedicó a Eva su tema musical “Medialuna”.

Luego de tres años de noviazgo, en 2018, él le pidió matrimonio y se casaron en febrero pasado, ambos recalcaron que habían esperado para tener intimidad hasta su boda, pues la familia de ella es cristiana. Ellos mismos contaron su historia a través de un canal de Youtube en el que compartían consejos sobre cómo ser una pareja feliz.

¿Es demasiado cursi el amor de la pareja?

Sin embargo, ahora, los usuarios creen que es demasiado el amor. Este par tiene ya un poco hartos a los usuarios, ya que sus cursis Tik Toks hacen que muchas personas se pregunten por qué no tienen un amor así.

El intérprete de ‘Tutú’ comparte muchos vídeos románticos en los que halaga a su ahora esposa: “su mundo, su hogar o el amor de su vida”.

Estos son los mejores memes de Evaluna y Camilo

mi mamá me dio la vida pero los memes de camilo y evaluna me dieron ganas de vivirla jajajajajaj pic.twitter.com/JM3R6jb6HQ — ? (@itsavalentine) April 16, 2020

Yo viendo los videos de Camilo y Evaluna, porque nunca nadie me va a querer así pic.twitter.com/AoaIsBZgPF — Pau Riban (@AnaRiban) April 12, 2020

- Camilo, ¿Me pasas el azúcar?



- ¿Que es eso? Para mi el unico azucar qué conozco es el sabor de los labios de Evaluna y no puedo entregartelos. pic.twitter.com/Rvp1nd6l1s — Javier M (@JavieerrM) April 15, 2020

EVALUNA: hoy hice ejercicio y vomité



Camilo: pic.twitter.com/KYGOG7kthw — guaro stan account (@madeinmede) April 14, 2020

A la persona que hizo este video de Camilo y Evaluna, que crack!! JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/9ZmlF08hNU — Quédate En Casa ??? (@PepeAV7) April 16, 2020

el baño de camilo y evaluna pic.twitter.com/rajz2xf7ar — hmm (@VaqueroBebop) April 13, 2020

Yo no critico a Evaluna y Camilo porque quisiera tener lo que ellos tienen: dinero. — pukiiiii (@FernandesRiera) April 13, 2020

JAJAJAJAJ sigan queriendo su relación de Camilo y evaluna pic.twitter.com/b57IFkuXfe — ? (@elboingdemango) April 13, 2020

Camilo teniendo la oportunidad de coger con cualquier mina decidió esperarla a Evaluna hasta casarse y vos no podes guardar tu coso hasta volver a ver a tu novia y decidís cagarla. pic.twitter.com/NCd3vKIp3H — cati genuario (@CatuGenuario) April 12, 2020