Luisito Comunica critica el estilo del Escorpión Dorado (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisito Comunica confiesa que se sintió incómodo con "El Escorpión Dorado", el personaje del también youtuber, Alex Montiel; durante la entrevista que tuvo con Yordi Rosado.

"A ver, es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión Dorado, meramente porque su estilo no me gusta nada".