Luisito Comunica es tachado de machista y misógino por vídeos en África

MÉXICO. - El youtuber Luisito Comunica desató la ira de los usuarios en redes sociales, quienes lo tacharon de machista y racista por los vídeos e imágenes que compartió de su viaje a Kenia, África.

El youtuber cuenta con 32 millones de suscriptores en su canal y una larga lista de polémicas. En enero de 2019, incluso apareció en la lista de aspirantes a gobernador interino de Puebla y en 2020 lo señalaron como machista por unas fotografías con su novia al lado del mezcal: “Tus nalguitas serán mías”.

En esta ocasión, el influencer compartió vídeos de su viaje a Nairobi con comentarios como; “Qué bien la pasé con estos bros”.

Creo que un viajero del tamaño de Luisito Comunica debería tener el criterio para dejar de hacer cosas de turista blanco. pic.twitter.com/R6JB62iIAx — kiko esperando el solo de rosé (@chaemetal) February 12, 2021

Tras ver el material, los cibernautas le reprocharon haber usado a los pobladores como si se tratara de objetos del consumo, señalando que es una falta de respeto para las culturas de otros países.

“Las infancias negras no son decoración para tu Instagram, mucho menos atracciones turísticas para exponer en tus redes. Cuando van de vacaciones a Francia, será que se toman fotos con niñitos que no conocen y las suben sin censurarlas (…) No son un mensaje, no son una decoración, no son utilería. Las infancias racializadas deben respetarse”, le respondió un usuario.

¿Luisito Comunica es misógino?

Otra de las publicaciones que causó indignación en internet, es en la que el youtuber bromea con la idea de cambiar a su novia, Ary Tenorio, por animales.

"Ya ofrecieron más de 100 vacas por Arisita", publicó con una historia en Instagram.

¿Ya vieron las historias de instagram de Luisito Comunica? El hombre (que es una descripción gráfica con patas del término "whitexican") usando a su morra, como siempre, de prop, y tratando a las personas de las comunidades como animales de zoológico. pic.twitter.com/vjh1CkA8L3 — Enya ☭ (@enya_farina) February 11, 2021

La nueva polémica del también actor de doblaje lo colocó entre las principales tendencias de este viernes.