"Hagan bien su trabajo, inútiles" fueron las palabras que el youtuber y empresario dijo en un vídeo.

MÉXICO.— Luisito Comunica se sumó a la lista de famosos indignados por el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

"Me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la ve#$%&… es muy doloroso pensar que tal vez a los afectados no les van a pagar sus daños, ni siquiera los entierros; tal vez no les van a pagar ni un solo peso", sentenció Luisito.