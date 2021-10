A través de un vídeo el también empresario relató el percance que tuvo con la autoridad venezolana.

VENEZUELA.— Luisito Comunica fue detenido por la Policía de Venezuela cuando realizaba grabaciones para su canal, el también actor de doblaje detalló todo lo sucedido en un vídeo que compartió en su canal de YouTube, ahí también contó que su arresto se dio luego de estar grabando en una zona considerada de alto riesgo que se le conoce como Cota 905, situada en la ciudad de Caracas.

En su audiovisual, el también influencer relató cómo ocurrieron los hechos que preocuparon a sus seguidores tras su pasado viaje a Venezuela, país en el que también compró una casa frente al mar y que esta adquisición causó revuelo y fuertes críticas.

En el clip, llama la atención que Luisito asegura que fue detenido por su propia seguridad, pues sin saber entró a un barrio peligroso conocido como Cota 905.

"Me pareció interesante para un vídeo, lo que no sabía es que esta zona está siendo cuidada por militares y que no se podía entrar y mucho menos con una cámara", se le escucha narrar al también escritor.