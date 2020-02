MÉXICO.— El youtuber Luisito Comunica tras indirectamente haber expuesto a un sujeto que grababa debajo de la falda de una chica mientras él realizaba una grabación en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, subió un video a su canal.

Con la finalidad de pedirle a las mujeres levantar la voz ante este tipo de agresiones que preocupan a todos.

En el material titulado "Algo desagradable fue captado en mi video", el youtuber hace un llamado para realizar pequeñas acciones para realizar un cambio ante las agresiones de índole sexual y laboral que hoy en día han ido en aumento contra la mujer.

"Chicas si ustedes llegan a sentirse acosadas, si llegan a sentir miedo de cualquier tipo, en verdad no teman en gritar, no teman en alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas.

Luisito explicó que esto es sólo la punta del iceberg, por ello pidió a la sociedad unirse para realizar de una vez por todas un gran cambio.

"Si escuchamos una queja de alguna mujer por acoso laboral prestemos atención a esto porque también esa clase de acoso pasa muchísimo.

También agregó:

"Si ven a alguna chica vistiendo con falda corta por la calle, no le chiflen. No le hagan saber que qué guapa y todo eso. Ellas no lo quieren saber y el hecho de que tú se los digas no va a levantar su autoestima, al revés se van a sentir atacadas por vestirse libremente y como ellas lo desean. Son pequeñas actitudes las que pueden hacer grandes cambios", aseguró.