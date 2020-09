''Agradezco me tomen como ejemplo de lo que NO es gracioso'': Luisito Comunica

Luisito Comunica utilizó sus redes sociales para responder a la polémica que surgió luego de que compartiera una imagen junto a su novia, la cual fue considerada como inapropiada y una apología a la cultura de violación.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

“Reconozco que mi fotografía de ayer (domingo) fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”, escribió el youtuber en su cuenta de Twitter.

Internautas lo tachan de ''machista''

Lo anterior, en respuesta a una fotografía en la que aparece su novia, Arianny Tenorio, de espaldas y sin que se le vea el rostro, mientras él sostiene una botella de mezcal a su lado que lleva el nombre: “Mezcal tus nalguitas serán mías”.

Para los niños rata: no es la foto ni el chiste, es lo normalizado que está el emborrachar a las mujeres para tener sexo con ellas , y el nombre del trago hace referencia a esa costumbre , por si no lo saben es violación 😉 — Juan H.Mateus (@JuanMateusT) August 31, 2020

El creador de contenidos incluso remató con un escueto mensaje en la fotografía: “Avisada estás”, que algunas seguidoras consideraron que reforzaba la cultura machista en el que algunos hombres emborrachan a las mujeres para después abusar de ellas. Ante esto, el youtuber añadió:

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”.

Aunque Luisito recibió varias muestras de apoyo ante sus disculpas, algunos internautas lo acusaron de generar polémica para darse publicidad. A continuación algunas reacciones:

La generación de cristal pues, nada les parece nada les embona 😏 yo no sé qué tanto se indignan las cosas no hay que tomárselas a pecho, qué tal débil tienes que ser de tu mente para ofenderte por cositas así 🤨 las cosas se toman de quien vienen y ya. El que seas + — Carolina Pineda 🇲🇽 (@CarolainPl) August 31, 2020

La conciencia sobre la "Rape Culture" no termina de llegar a Latinoamérica de allí a qué muchos no entiendan el revuelo. En un país con cifras de feminicidios tan absurdamente altas no solo valen las disculpas. Aprovecha esa plataforma de 30M de viewers para crear conciencia — Luis Bula Silva (@LuisBulaSilva) August 31, 2020