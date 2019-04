Lupe Esparza responde al escándalo sobre Bronco

Invita a Ramiro a Delgado a hablar

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Ramiro Delgado confesó que vive una situación de tristeza, decepción y dudas en cuanto al manejo de las cuentas dentro de Bronco.

El tecladista externó a “Reforma” su inconformidad por el maltrato que, asegura, recibió en la agrupación tras una enfermedad.

Por los problemas en Bronco, el músico que se unió a las filas del conjunto desde 1985 — menos los cinco años que descansó de 1997 al 2003—, no se ha presentado en los shows desde el 1 de marzo.

“Pedí que me apoyara mi hijo Ramiro, que viajara conmigo, y no quisieron. No hay trasparencia”, declaró.

Dijo que tiene dudas de que el dinero que percibe sea el que le corresponde.

“Ya son meses de pedir esto ( las cuentas claras) y no te dan documentos. Nada más ellos hacen las negociaciones y te depositan, pero no se me hace correcto”.

La alineación de Bronco actual es Lupe Esparza, Ramiro Delgado, José Adán Esparza, René Esparza y Javier Cantú. El músico informó que el caso ya está en manos de sus abogados.

La respuesta

Por su parte, a través de un comunicado Lupe Esparza, líder de la agrupación, hizo un llamado a su excompañero para hablar pues considera que sus declaraciones “no tienen fundamentos”.

“Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverla de la mejor manera”, finaliza la declaración de Esparza, en el texto firmado por el grupo.