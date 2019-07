Lupillo Rivera pide perdón a su hija entre llanto y fiesta sorpresa

Lupillo Rivera previo a la fiesta sorpresa.- Foto: Instagram Lupita Rivera, hija de Lupillo en su fiesta.- Foto: Instagram ❮ ❯

Lupillo Rivera organizó una fiesta sorpresa por los 15 años de su hija Lupita y le pidió perdón por no poder asistir al festejo oficial por “motivos de trabajo”.

Según se especula, en realidad Mayeli Alonso ex esposa de Lupillo no lo invitó a la fiesta programada para el 6 de agosto pues su matrimonio terminó muy mal. Es por eso que Lupillo decidió organizar una fiesta propia para celebrar con su hija y sin la presencia de Mayeli Alonso.

Te puede interesar: Belinda y Lupillo Rivera le cumplen el sueño a una quinceañera

A través de redes sociales, se difundió una transmisión en vivo en la que Lupillo aparece con su hija Lupita Rivera, quien tiene los ojos cubiertos mientras una banda le dedica una canción previo a que su padre diera un discurso.

“Eres como dice la canción extraordinaria, has sido una hija muy hermosa, desde que naciste me quitaste una tristeza profunda que tenía y siempre te he dicho que eres el ángel de mi guardia”, dice Lupillo Rivera entre lágrimas.

Entre los invitados a la fiesta estuvieron familiares de Lupillo Rivera y amigas de su hija. El cantante agradeció a sus hermanos Juan y Rossie por ayudarlo con la organización del festejo.

Le pide perdón

“Te quería pedir perdón por no sostener a la familia unida como debió de haber sido, te pido perdón como hombre como padre y estas son las cositas que te puedo regalar. Te amo y siempre voy a ser el hombre que más te va a amar”, le dijo antes de destaparle los ojos.

Al descubrir la sorpresa, Lupita Rivera se mostró confundida sobre lo qué estaba pasando, mientras Lupillo sugirió a los invitados “ir a comprar el regalo” mientras maquillaban a su hija.

“De veras mi hija no es complicada, si quieren ir a comprarle unas chanclas o lo que sea nada más para tener una caja para abrir”, dice entre risas.

El festejo realizado en Temecula, California incluyó una banda de estilo regional y mariachi. También se revelaron vídeos de Lupillo y su hermano Juan Rivera bailando con todos los invitados al ritmo de “Payaso de rodeo”.

A través de Instagram , Lupillo compartió una fotografía de su hija en la que replicó su discurso y enfatizó que “por cuestiones laborales” no podrá asistir a su fiesta de cumpleaños en agosto.

Te puede interesar: Lupillo Rivera habla sobre el supuesto romance con Belinda

“Espero que hayas disfrutado esta sorpresa que con la ayuda de las personas más queridas para mí como mi familia y amigos pudimos lograrlo”, añadió.

Hasta el momento, su hija no ha publicado ningún aspecto de la fiesta y tampoco respondió a la publicación que le dedicó Lupillo Rivera.