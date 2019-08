Lupillo Rivera presume su tatuaje de Belinda y habla sobre su relación (video)

El rumor de la boda lo inició Ricardo Montaner.- Foto: Instagram Lupillo decidió romper el silencio sobre su relación con Belinda.- Foto: Instagram El tatuaje fue un reto propuesto por Belinda.- Foto: Instagram Lupillo asegura que es la mujer más hermosa que ha conocido en toda su vida.- Foto: Instagram El cantante reveló que han salido en varias ocasiones.- Foto: Instagram Lupillo y Belinda se conocieron en La Voz.- Foto: Instagram Ambos negaron el romance anteriormente.- Foto: Instagram Los paparazzis se encargaron de captarlos juntos en repetidas ocasiones.- Foto: Instagram Belinda asegura que Lupillo es todo un caballero.- Foto: Instagram Lupillo piensa que una boda si es una cosa seria.- Foto: Instagram Lupillo aclara que únicamente son amigos.- Foto: Instagram Lupillo presume el tatuaje que se hizo con el rostro de Belinda.- Foto: Instagram Belinda le responde que ella si quería casarse.- Foto: Instagram ❮ ❯

Lupillo Rivera decidió acabar con todas las dudas sobre su relación con Belinda, lo que más sorprendió es que por fin mostró el tatuaje a pesar que en ocasiones anteriores aseguró se trataba de un “fotomontaje”.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Lupillo dio su versión de todos los rumores. “Lo del famoso tatuaje si me voy a tomar el tiempo de enseñárselos”, dijo Lupillo al quitarse la chamarra para mostrarlo.

“Me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, algunos se han tatuado su rostro y en una conversación que tuvimos ahí en ‘La Voz’, ella me retó y me dijo ‘a que no te tatúas mi cara’ y yo le dije ‘aah y por qué no’”, relató el cantante.

Explicó que ella le mando la foto y él acudió a Las Vegas para realizarse el tatuaje, del cual ha recibido muchas críticas e incluso los “Belifans” le han “tirado muy duro”.

“Es mi brazo, es mi cuerpo, me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe de importar, yo creo que puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, más hermosa que he conocido en mi vida, ahí la traigo, ahí se va a quedar y siempre la voy a tener”, enfatizó.

De manera previa, Lupillo Rivera dijo que estaba realizando el vídeo para aclararles todas las noticias sobre Belinda y él, sobre todo porque estaba recibiendo muchos mensajes en relación a que la cantante fue captada con otro hombre en el aeropuerto de Miami.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, siempre hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas seis veces… inclusive en varias partes nos agarraron los medios pero simplemente somos amigos”, dijo Lupillo.

“Yo vengo a aclararles esto porque se ha especulado por mucho tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave Belinda y yo“, añadió.

Además, le pidió a sus fans que no la critiquen ni maltraten, pues no quiere que le digan “nada feo”. “Es una dama, una persona que yo considero una de las más hermosas que he conocido en mi vida, tanto en lo físico como por dentro, la verdad”.

Belinda si quiere casarse

Acerca de la supuesta boda entre ellos, Lupillo explicó que Ricardo Montaner fue quien empezó el rumor luego de tantas preguntas con el afán de que ya no lo sigan cuestionando sobre el tema.

“Ricardo Montaner acaba de sacar un disco muy bueno y los medios en lugar de preguntarle por su música le preguntaban por Lupillo y Belinda”, dijo. Reiteró que no ha planeado ninguna boda y que se trata de algo muy serio.

Por último, el cantante le deseo “la mejor suerte del mundo” a Belinda tanto en su trabajo y música. Entre risas dijo que seguramente habrán más “noticias calientes”, pero que él estaba “a la orden” para aclarar las dudas.

Belinda respondió al vídeo con un comentario para darle las gracias por ser un “caballero”. “Eres un gran hombre y el mejor artista!!!! también yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor!!! I love youuuuuuuu”, añadió Belinda.

Aunque Lupillo enfatizó que una boda es un tema serio, Belinda le escribió: “Yo si me quería casar contigo, será que podremos???”.

“Eres la mujer más hermosa, gracias por existir”, fue la respuesta de Lupillo, quien no dijo nada sobre la propuesta de boda.

Yahir fue otro de los que se unió a los comentarios y en broma aseguró que él se realizó un tatuaje de Ricardo Montaner pero nadie le pregunta nada “que triste de veras”, añadió.

Los fans de Lupillo tomaron la noticia con tristeza pues aseguran que hacía buena pareja con la cantante, incluso lo llenaron con comentarios pidiendo que se hagan novios. También hubo, quien rompió las ilusiones del cantante al decirle que Belinda nunca se fijaría en alguien como él.

