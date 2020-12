Lupillo Rivera se borrará el tatuaje de Belinda

¿Te imaginas despertar cada día y tener en la piel el rostro de la persona que pensabas sería el amor de tu vida?

Seguramente es una de las perores cosas que le puede suceder a alguien cuando termina una relación, y es que muchas veces lo que menos quieres es recordar, por eso, Lupillo Rivera está por cerrar su ciclo con Belinda.

Luego de su relación tras su participación en La Voz México, la pareja terminó.

Sin embargo, llamó la atención las circunstancias bajo las cuales se desarrolló todo, pues una de las cosas que más sonaron fue el tatuaje que el cantante del regional mexicano se hizo en el antebrazo con el rostro de su entonces novia.

Lupillo Rivera es uno de los hombres que logró enamorar a la intérprete de "Amor a primera vista".

Su amor fue tan fuerte que decidió hacer algo drástico, plasmar a la joven en su piel, sin embargo, a estas alturas ya sabemos que la relación finalmente no funcionó y al artista solo le quedó el dibujo a tinta grabado.

Hasta hace poco más de un año, el famoso originario de La Barca, Jalisco, se mostraba emocionado con la nueva marca que tenía en el antebrazo izquierdo, un fiel retrato de la mujer con la que compartía programa y amor, sin embargo, ahora que cada uno tiene una relación diferente, el artista decidió borrar la imagen de su piel.

En una entrevista con Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela", el intérprete de "Despreciado", anunció que aunque había hecho una promesa, ya se quitará el tatuaje que se hizo del rostro de Belinda, luego de que le mencionaran, porqué no se retiraba todas las figuras y solo se dejaba a Jenni Rivera.

El cantante aseguró que cuando lo haga, grabará el momento y subirá el vídeo, aunque tampoco explicó los razones que lo han orillado a hacer eso, aunque detalló, eso solamente sucederá si su nueva novia se lo pide, con quien aseguró, está disfrutando el amor.

Lupillo explicó que apenas están en el proceso de conocerse y ver si se llevan bien y si la relación tiene un futuro o no, por ahora, solo disfrutan el tiempo juntos y están dejando pasar todo, aunque enfatizó, la joven ya está conociendo a su familia, lo que da pinta, la relación va muy forma.

"Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana", apuntó Rivera.