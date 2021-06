Lupillo Rivera también se quita el tatuaje de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi dos años duró el rostro de Belinda en el brazo izquierdo de Lupillo Rivera, quien al parecer ya habría borrado el tatuaje que se había hecho de la también actriz en 2019, con quien presuntamente sostuvo una relación de casi medio año.

El especialista en tatuajes, Tanke-Rules, subió una imagen a su cuenta de instagram informando que había tenido la suerte de cubrirle un tattoo a Rivera, impulsando a la gente a que adivinara cuál había sido.

"La foto ya tiene tiempo, fue del 12 de mayo . Fue una coincidencia, pero no puedo decir nada, sino hasta mañana", dijo.

El ejercicio de cubrir el tatuaje se realizó en su estudio de Ciudad Guzmán, Jalisco, dos semanas antes de que Belinda y Christian Nodal hicieran público su compromiso de matrimonio. Lupillo y Belinda se conocieron siendo coaches del reality televisivo "La voz México".

El tatuaje era el rostro de Belinda, ligeramente inclinado y viendo sobre su hombro derecho. Lupillo comentó en entrevista, meses atrás, que se hizo el tatuaje porque muchos fans de la artista lo tenían. En ese mismo encuentro negó que alguna vez tuvieron una relación.

"Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar y creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener", subrayó.