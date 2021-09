Lupita D’Alessio, con llamado al gobierno de AMLO

MÉXICO.- Lupita D’Alessio no pensaría en sumarse a la política y es concreta al respecto. "No, no, no, zapatero a tus zapatos. Yo me dedico a cantar, a interpretar, soy de casa, mamá, abuela y punto. Nada más", dice. Sin embargo, como ciudadana "La leona dormida" cuestiona al gobierno actual.

Víctima de la delincuencia

La intérprete de temas como "Lo siento mi amor" espera que el presidente de México vea lo que está pasando. D’Alessio, reflexiona sobre este último año y medio de pandemia donde su familia también ha sido víctima de la delincuencia del país, como el caso de su hijo Jorge D’Alessio, quien sufrió un asalto el mes pasado en el municipio de Naucalpan.

"Estoy agradecida porque tengo salud y orando de rodillas por todo lo que está pasando México, mi país, y por el mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, caóticos diría yo, el temblor, las noticias de inundaciones, la falta de luz, donde se cortan respiradores y muere gente, medicinas para niños con cáncer que no les mandan, y entre esto mucha pobreza", lamenta.

"Somos un país en donde se supone que la soberanía significa que el pueblo es primero, y no creo que lo tomen en cuenta… la corrupción que hay precisamente hablando de mis hijos y no sólo ellos sino muchas familias que independientemente de eso se dedican a robar por la falta de trabajo y empleo, son muchas cosas y una lleva a la otra".

Lupita D’Alessio ve oportunidad en el combate a la corrupción

Además de señalar temas como los asaltos que se viven día a día en el transporte público, Lupita D’Alessio señala que no se ha combatido de lleno la corrupción y sentencia que siendo México un país soberano, existen otros intereses.

" Como pueblo yo le hago una llamada de atención al gobierno para que ponga más atención a lo que está pasando", señala la intérprete mexicana. La cantante está presentando su nuevo sencillo "Y qué tal si te vas", que fuera estrenado este viernes pasado y que fue lanzado luego de ocho años sin música nueva.

"Hubo algunas ofertas y todo para grabar (en este todo este tiempo) pero a mí no me gusta grabar por grabar con temas que dependan de un texto comercial sino más bien que vayan mucho más allá, de una realidad, algo que me llegue a mí, que me toque esa fibra o llaga, que me convenza de que sé que va a tocar muchos corazones tanto a mujeres como a hombres", menciona.

El estreno de su sencillo llega acompañado de fechas de próximos conciertos. Lupita D’Alessio se presentará el 9 de octubre en un streaming en vivo que será grabado desde el Auditorio Nacional.