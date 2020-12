Lupita D'Alessio da la cara por su hijo: ''Todo esto es humillante''

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita D'Alessio rompió el silencio luego que su hijo César denunciara en un vídeo haber sido golpeado por el exgobernador Arturo Montiel y su hijo (aunque luego borró el vídeo de sus redes sociales).

La "Leona Dormida" usó su cuenta de Instagram para decir, mediante un vídeo: "Salgo para dar la cara y decirles que estamos con César toda la familia", y sigue: "No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación.

"Ya César lo dará en su momento, pero aquí estoy como mamá para decirles que estamos tratando de estar bien emocionalmente porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer. Ya César declarará en su tiempo", mencionó.

Hoy negó que sea verdad lo que se dice o especula sobre el caso, " si no viene de César o de sus abogados" y consideró que lo que están viviendo es humillante e indignante.

Hace dos días el hijo menor de Lupita D'Alessio publicó en su cuenta de Instagram un vídeo con el rostro ensangrentado, donde denunciaba que había sido golpeado por "el señor Arturo Montiel del PRI, no sé de política, pero sé que es del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1. Me sacó a golpes su hijo. Estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo".

Horas después, su novia, Renata Escorcia, declaraba que al intentar toquetearla tres individuos, a los que dijo no ubicar, su novio intervino, desatándose así la golpiza. Hasta la fecha, por instrucciones de sus abogados, no harán más declaraciones.