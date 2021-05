Lupita D'Alessio, una "Leona dormida" con heridas muy profundas

Lupita D’Alessio, cantante mexicana, se sinceró frente a Yordi Rosado.

La "Leona dormida" habló un poco sobre los momentos difíciles que ha pasado a lo largo de su vida.

Otra familia

Contó el difícil sentimiento que le produjo saber que su papá tenía otra familia, replicó milenio.com.

Lupita externó que aunque ama mucho a su padre, en algún momento sintió que le hizo falta más amor de su parte.

Problemas con drogas

Incluso, aseguró que en algún momento se sintió usada por él. Asimismo, tocó el tema de las adicciones que enfrentó y que tocó fondo cuando uno de sus hijos consumió droga con ella y se convulsionó.

En entrevista con Yordi Rosado, Lupita D’Alessio contó un poco de su pasado como hija de familia.

Heridas profundas

La "Leona dormida" expresó que una de las heridas que tuvo en su vida se originaron con la relación con su padre.

A pesar de que aseguró que lo amó con toda el alma, externó que a ella le hizo falta.

También externó que se sintió en algún momento "usada" por su propio padre.

Un apapacho

“Una hija quisiera el apapacho y no… es que no quiero ofender a mi papá, no sacarle provecho a la hija porque tiene talento".

"Me sentí usada, en algún momento, pero lo amé con toda mi alma”, agregó.

Dolor en el alma

Lupita contó que en una ocasión una hija de su padre -la cual no sabía ella de su existencia- llegó a su casa a comer, algo que le dolió en el alma, pues pensó que ella era la única.

“Me faltaron muchas caricias, porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá".

"Y en algún momento llegó una hija de él y se sentó en sus piernas, delante de mi mamá… y eso me puso mal, me paré y me fui a mi cuarto".

Afectación emocional

Entiendo a mi mamá que lo había por amor a mi papá, mi mamá lo amó tanto… que le sirvió de comer a la hija de mi padre que no es ningún problema, pero para mí sí lo era.

Era yo supuestamente su única hija y llegó una más que existía… o sea imagínate el dolor que me causó. Eso me afectó muchísimo”, externó Lupita D’Alessio.

Daño a las mujeres

Lupita D’Alessio recalcó que no se vale que los hombres dañen a las mujeres desde la infancia.

También comentó que sigue sintiendo el dolor que le ocasionó aquella herida. “Es que no se vale, me entiendes. Tú no puedes dañar a tu hija de esa forma, aunque me haya dado la vida. Eso no se vale".

En contra del maltrato

"Ningún hombre debe hacerle eso a ninguna hija ni a una mujer. Estoy en contra de eso. Lo que me hicieron a mi no se vale que se lo hagan a alguien más".

"Y los hombres no generalizó, pero son muy de hacer esas cosas contra la mujer, de dañarlas, violarlas, asesinarlas de engañarlas".

Refugio oscuro

Al final de la charla, Lupita aseguró que a raíz de algunos vacíos se cobijó con las adicciones, mismas que le originaron severos problemas.

Aunque éste ha sido un tema abierto anteriormente en diferentes medios, la Leona Dormida agregó que en una ocasión tocó fondo cuando consumió droga con su hijo Jorge, quien terminó convulsionándose.