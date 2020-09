Lyn May agradece a Dios que se haya llevado a Wanda Seux

La también vedette aseguró que su amiga sufrió mucho, por lo que agradece que ahora esté descansando

MÉXICO.— Lyn May agradece a Dios que Wanda Seux ya esté con él, pues según la vedette aunque sea muy triste decirlo, es mejor, ya que Wanda sufrió mucho en la última etapa de su vida.

"Tenía mucho tiempo enferma, en coma, desde antes de la pandemia [...] Es muy triste, pero para ella es mejor porque ya está descansando", expresó Lyn.

Estaba sufriendo demasiado

Según relata Lyn May, en las últimas veces que vio a Wanda cuando la visitaba en el hospital tiempo antes de la pandemia, ya no hablaba y le daban los alimentos por la vena.

"Eso no es vida, para mí yo pienso que yo no quiero llegar a eso, prefiero que mi familia me desconecte. Un año estuvo enferma sin hablar, dormida, sin saber nada, pues es preferible que descanse; tantos piquetes tantas cosas que tenía ya, pienso que estaba sufriendo demasiado", aseguró la vedette.

Luchó hasta el final, QPD la vedette #WandaSeux 🥺 falleció hace algunos minutos a los 72 años de edad 🙏 pic.twitter.com/SnunMLNnMI — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) September 2, 2020

Lyn también dijo que en sus últimos días poco quedaba de la vedette que México conoció, es por ello que ella prefiere recordarla como era en su época de esplendor.

"Yo la quiero recordar así porque últimamente estuvo muy enferma, sufriendo y padeciendo mucho y ya no era Wanda la que conocíamos todos, la vedette preciosa, rubia hermosa", dice May.

El documental ‘Bellas de noche’, nominado hace tres años a 4 premios Ariel, nos acercó a la vida de las reinas del cabaret en México. Una de ellas fue Wanda Seux, a quien hoy despedimos con gran afecto. ¡Nos quedamos con tu amor por el baile y el cine! pic.twitter.com/HhUsKrT4TP — AMACC (@AcademiaCineMx) September 2, 2020

Agradecida de haberse contentado con Wanda Seux

Lyn May mencionó que está agradecida de haber "limado asperezas" con Wanda antes de que falleciera.

"Nos vimos antes de la pandemia [...] Yo creo que nos juntó Dios para que hiciéramos las paces y quedáramos bien porque ya sabía Dios que era la última vez que iba a estar bien".

Wanda Seux falleció la tarde de este 2 de septiembre a los 72 años dentro de las instalaciones de La casa del actor.

También podría interesarte: Wanda Seux muere a los 72 años, la famosa vedette y actriz