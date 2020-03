Lyn May antes y después: así quedó su rostro tras nueva cirugía (vídeo)

MÉXICO.- "Lyn May antes", se leía en una diapositiva previa al momento en el que la vedette se quitaría la máscara y revelaría su rostro tras una nueva cirugía.

Hace unas semanas, la actriz y bailarina de 68 años dijo que se sometería a un nuevo procedimiento estético, el cual le haría lucir una cara más joven y pequeña.

Ahora, luego de la espera, Lyn May reveló como quedó su rostro en un programa de televisión matutino. Tras la máscara se aprecia una nariz más definida y un cuello más delgado.

Lyn May sorprendió el año pasado al anunciar su supuesto compromiso con el cantante “Markos D1”, quien es 30 años menor.

Luego de que su relación acaparó a los medios y de que la vedette reconoció que todo era fingido para catapultar la carrera de Markos, el vídeo de la boda (que se publicó el 13 de diciembre), pasó casi desapercibido.

Lyn May y Markos D'1 publicaron el vídeo musical de la canción "Borracho", donde se puede ver que la vedette y el cantante se casan después de conocerse en una discoteca bailando.

El “romance” se reveló a mediados del año pasado cuando llegaron a un evento juntos.

"La conocí en Cancún cuando estaba promocionando un tema que grabé con los Kumbia Kings y pues me bailó como nunca y me cautivó", dijo Markos D'1 en una entrevista para el programa "Sale el sol".

A pesar del revuelo que causó la pareja, Lyn May reveló en diciembre que usó un truco publicitario.

La vedette termino por confesar que la relación que mantenía con Markos era más como una de "madre e hijo" que de una pareja sentimental.

Lyn May también declaró todo era para ayudar a Marko a despegar su carrera como cantante.

Sin embargo confesó que sí desea casarse a sus 67 años y que su siguiente galán debe contar con ciertas características.

"Sigo soltera y quiero casarme. Me gustaría un tipo delgado, blanco, alto, muy limpio, muy educado, inteligente y con mucho dinero, también bien dotado, si no, no", concluyó.