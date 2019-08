Lyn May enseña tanga y les calla la boca a Yanet García e Issa Vegas

MÉXICO.— La vedette Lyn May no se anda con “pequeñeses” y ahora no sólo se lució en redes sociales sino también mandó un mensaje claro a Yanet García e Issa Vegas, quienes hace poco tuvieron un mano a mano de traseros, y es que ella sí sabe cómo prender a sus seguidores.

Lyn sin empacho compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve subiéndose el vestido para dejar a la vista su pequeña tanga color negro y de paso presumir a sus 67 años de edad su abdomen plano y unas piernas de campeonato.

La foto, que ya cuenta con más de 2 mil me gusta, fue inmediatamente comentada por sus seguidores quienes le aplauden lo bien conservada que se encuentra las actriz de “Tívoli y “Bellas de noche”.

A pesar de que algunos aseguran que ya no opaca a nadie, otros tantos saben que a su edad todavía puede darle batalla a jovencitas como la “Chica del Clima” y la modelo fitness.

A Lyn le gusta mostrar lo que tiene

Sin embargo, esta no es la primera vez que May comparte con la gente esta parte de su ropa íntima, ya que hay que recordar que durante la alfombra roja del documental de María José Cuevas se alzó su vestido y dejó ver su tanga de encaje así como también el liguero con medias de color negro que llevaba puesto aquel día.

