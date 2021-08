Lyn May intentó quitarse la vida al ver su rostro deformado: esto pasó

Lyn May revela que pensó en quitarse la vida, luego de ver su rostro desfigurado al espejo, producto de una mala práctica estética, según reconoció en una entrevista íntima con Mara Patricia Castañeda.

La vedette compartió varios momentos de su vida, entre ellos los abusos que vivió desde muy pequeña cuando un amigo de su abuela aprovechaba el descuido de ésta y la ausencia de su madre, quien tenía que trabajar, para tocarla. La actriz explicó que el recuerdo era tan vago, que suponía que tendría en tres o cuatro años cuando eso pasó.

Más tarde, dice que con promesas un hombre se la llevó a Ciudad de México, donde abusó de ella en un hotel. Ese hombre se convertiría después en su esposo, al dejarla embarazada. Tuvo dos hijas con él antes de poder tomar el valor de abandonarlo, pues además la golpeaba.

Al verse sola y con dos pequeñas, Lyn May cuenta que decidió aceptar la oferta de un empresario para trabajar en un cabaret, pero que tuvo que superar otra pena: su timidez, ya que no se sentía cómoda enseñando su cuerpo.

“Tres veces me corrieron de ahí porque no lo hacía bien, pero pagaban realmente muy bien así que yo volvía”, cuenta la bailarina, quien asegura que después le surgieron oportunidades para trabajar en teatro y cine.

Lyn May asegura que no se avergüenza de su pasado, pues aunque muchos critican que las vedette no son “mujeres respetables”, ella difiere y cuenta cómo muchas de sus excompañeras son grandes señoras que supieron abrirse paso en la industria disfrutando de su sexualidad.

Lyn May asegura que le inyectaron aceite de cocina en la cara

Respecto a la mala práctica estética que la llevó a deformar su rostro, contó a la periodista que sí pensó en quitarse la vida al ver su rostro, pues resulta que lo que le inyectaron fue aceite de cocina en la cara.

“Una vez más fueron mis hijas las que me salvaron, porque pensé en que las dejaría desamparadas, igual que a mi madre”.

Cuenta que sufrió afectaciones en su salud, tal como enfrentó Alejandra Guzmán con sus malas cirugías, por lo que aconsejó siempre asistir con profesionales.

Ante las calmadas palabras de Lyn May para tocar sus dolorosas historias, Mara Patricia Castañeda no pudo evitar cuestionar a la vedette sobre cómo mantiene su buen humor y tranquilidad, a pesar de todo lo que ha sufrido y las críticas que aún recibe.

Lyn May respondió que lleva una vida sana, que la hecho conservar su buen cuerpo a sus más de 60 años, y que también procura mantener su mente ocupada en cosas positivas, como el trabajo y nuevos proyectos.