Lyn May explota en plena entrevista al hablar de Niurka (vídeo)

MÉXICO.- Hace unos días se viralizó la transmisión de Venga la Alegría en la que Niurka despotricaba contra Lyn May, y su invitación al uso de bótox y ahora fue la también vedette quien le respondió a la cubana.

No es un secreto que Lyn May y Niurka Marcos no están en muy buenos términos. Recientemente, Lyn May dijo en una entrevista que no conoce a la también bailarina.

“No conozco a esa señora, yo conozco a Cher, Nicky Minaj y a Madonna, a ellas sí, no le puedo decir nada porque no la conozco, no sé quien chin** es”, expresó.

Niurka también la hizo enojar

Los dimes y diretes iniciaron la semana pasada, cuando en la entrevista en el matutino, Niurka mencionó que no tenía intención de ofender y que todas en esa época eran bellas y talentosas.

“El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tu crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea. Evidentemente va en contra del tráfico, ella se esta riendo de si misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”, dijo.

Ahora, un poco enojada, Lyn May respondió a la prensa y habló sobre esas declaraciones.

Te estoy diciendo que no la conozco, ¿qué no oyes?, ¿no tienes cerebro?” Me hacen enca…”, arremetió contra la prensa y amenazó dejar la entrevista.

También aclaró que no le importa lo que la gente diga de su carrera.

“Que digan lo que quieran”, además, dio un previo de sus próximas actividades donde tendrá la compañía de dos reconocidas intérpretes: “Cher y Nicky Minaj me quieren mucho y en dos semanas las voy a ver en Las Vegas, vamos a hacer un show”, señaló.

El polémico embarazo de Lyn May

Ninguna de las dos mujeres está exenta de polémica, pues Lyn May se volvió noticia en medios chinos por su mediático embarazo. En una entrevista para el programa Sale el Sol habló sobre como perdió a sus bebes.

“Yo creo que ya el embarazo se acabó porque con ese susto y ese zangoloteo del avión, no, de verdad, volvimos a nacer. Toda la gente llorando, todos se bajaron y unas chavas, jovencitas, estaban llorando. Se espantaron los bebés yo creo, y ya, se acabó el embarazo”, declaró el 7 de octubre pasado.